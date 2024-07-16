BlackRock’ın ETF’si IBIT, 117,25 milyon dolar giriş ile fonlara liderlik ediyor. IBIT, aynı gün en yüksek hacmi kaydeden ETF oldu.

ABD’de listelenen spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) 15 Temmuz’da net 301 milyon dolar giriş gerçekleşti. Böylece ETF’ler art arda yedi gün yatırım almış oldu.

Dün ETF’lerin hiçbirinden net değer bakımından yatırım çıkışı olmadı.

Bitcoin ETF’lere 16 milyar Dolar Girdi

SoSoValue verilerine göre net varlık değeri bakımından en büyük ETF olan BlackRock’ın fonu IBIT, 15 Temmuz’da net 117,25 milyon dolar yatırım aldı. Fonun aynı gündeki işlem hacmi 1,24 milyar dolar ölçüldü. IBIT’in hemen gerisinde yer alan Ark Invest ve 21Shares’in fonu ARKB’ye ise net 117,19 milyon dolar girdi.

Diğer fonların 15 Temmuz performansına bakacak olursak, Fidelity’nin fonu FBTC’ye net 36,15 milyon dolar, Bitwise’ın fonu BITB’ye 15,4 milyon dolar girdi. VanEck’in fonu HODL, Invesco ve Galaxy Digital’ın fonu BTCO ve Franklin Templeton’ın fonu EZBC net fon akışı kaydederken, Grayscale’in fonu GBTC ve BRRR, BTCW ve DEFI dahil diğer fonlarda net değer bakımından değişiklik olmadı.

ETF’lerin haftanın ilk günündeki işlem hacmi 2,26 milyar dolar ölçüldü. Fonlara işleme açıldıklarından beri toplam 16,11 milyar dolar net giriş gerçekleşti.

Bitcoin fiyatı ayın ilk yarısında Mt. Gox ve Almanya’nın yol açtığı satış baskılarından dolayı düşüş trendindeydi.

Fakat kripto dostu başkan adayı Donald Trump’ın uğradığı başarısız suikast girişimi, kripto para fiyatlarında ralli başlattı. Bitcoin, hafta sonu boyunca yüzde 9 değerlenerek 64 bin dolar sınırına geldi. Uzmanlar önümüzdeki dönemde yükseliş trendinin devam etmesini bekliyor.