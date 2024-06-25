Bitcoin ETF’ler haftanın ilk gününü de kırmızı kapattı.

Bitcoin, salı günü itibarıyla 60 bin dolar sınırında seyrini sürdürüyor. BTC, son 24 saatte yüzde 2,8 değer kaybetmiş durumda.

En büyük kripto para düzeltmeye devam ederken, spot borsa yatırım fonlarından (ETF) çıkan fon değeri de milyar doları buldu.

Bitcoin ETF’lerden Kaçış Sürüyor

Spot Bitcoin ETF’ler, ABD’li düzenleyicilerin ürünleri yıllardır oyalamasının ardından ocak ayında işleme açıldı. Kısa sürede önemli bir çıkış yakalayan ETF’ler, Bitcoin fiyatını da halving öncesi rekora, 73.750 dolara taşıdı.

Ancak ETF’lere gösterilen ilgi bir süredir azaldı. ETF’lerin bir kısmına hiç yatırım yapılmamaya, diğerlerinden ise varlıklar çekilmeye başlandı.

Spot Bitcoin ETF’ler, toplama bakıldığında üst üste iki haftadır net negatif fon akışı kaydediyor. Farside Investors verilerine göre, geçtiğimiz iki hafta boyunca bu ürünlerden net 1,3 milyar dolar çıktı.

Fon çıkışına tahmin edildiği gibi Grayscale’in fonu GBTC liderlik ediyor. Ocak ayında ETF’ye dönüştürülen fon, o zamandan beri yönetilen varlıklarının yarısından fazlasını kaybetti. Fondan son iki hafta boyunca net 517 milyon dolar çekildi.

Haftanın ilk günü değerlendirildiğinde; IBIT, BRRR, BTCW ve DEFI hariç tüm fonların yatırım kaybettiği, bu fonlara da hiç giriş olmadığı görülüyor. Pazartesi günü spot ETF’lerden çıkan net değer 174,5 milyon dolar ölçüldü.

Spot Bitcoin ETF’ler bu iki hafta boyunca yalnızca üç gün net pozitif fon akışına ulaştı, bir gün ise net değerde değişiklik yaşanmadı.

ETF’lerin zayıf performansı Bitcoin fiyatına da yansıyor. Bitcoin de aynı süreçte giderek daralan bir aralıkta yavaşça düşmeye devam etti.