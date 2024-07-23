Yatırımcı spot Bitcoin ETF’lere geri döndü. En büyük ETF’ye bir günde yarım milyar dolar girdi.

Bitcoin, Donald Trump’a düzenlenen başarısız suikastten beri 60 bin doların üzerinde seyrediyor. Kripto para son 24 saatte yüzde 1,5 civarı değer kaybetti fakat hala 67 bin dolar civarından işlem görüyor.

BTC’nin yükseliş trendi, spot borsa yatırım fonlarının (ETF) performansına da yansıyor. Bitcoin ETF’lere, özellikle IBIT’e tam anlamıyla yatırım yağdı.

Bitcoin ETF’lere Yüz Milyonlarca Dolar Yatırım

Farside Investors verilerine göre, ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’lere 22 Temmuz’da net 533,6 milyon dolar girdi.

Net değerde aslan payına BlackRock’ın ETF’si iShares Bitcoin Trust (IBIT) sahip. IBIT’e net 526,7 milyon dolar yatırıldı. Bu değer IBIT’in mart ayından beri kaydettiği en yüksek değeri temsil ediyor.

IBIT’i 23,7 milyon dolar ile FBTC, 13,7 milyon dolar ile BTCO ve 7,9 milyon dolar ile EZBC izliyor.

Diğer fonlardan BITB, ARKB, BRRR, BTCW, GBTC ve DEFI’da net değer bakımından herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Günü negatif kapatan tek fon ise HODL oldu. HODL’dan dün net 38,4 milyon dolar çıktı.

Spot Bitcoin ETF’ler neredeyse iki haftadır her günü net fon akışı bakımından pozitif kapatıyor. ETF’lere son yedi işlem gününde yaklaşık 1,5 milyar dolar yatırıldı. ETF’lere işleme açıldıkları ocak ayından beri yatırılan net değer ise 17,5 milyar doları aştı.

Bitcoin ve ilgili yatırım ürünleri, ABD’nin kripto dostu başkan adayı Donald Trump’ın 13 Temmuz’da uğradığı suikast girişiminden hafif yaralı kurtulmasından beri yükselişte. Kripto karşıtı olarak değerlendirilen Demokrat aday Joe Biden’ın istifası ise kripto rallisini destekliyor gibi gözüküyor.