Bitcoin spot ETF’ler yatırım almaya devam ediyor.

ABD’de listelenen 11 spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF), önceki iki işlem gününde olduğu gibi salı gününü de artıya geçerek kapattı.

Bitcoin ETF’lere Yatırım Yağıyor

Spot Bitcoin ETF’ler, Farside Investors verilerine göre 9 Temmuz’da net 216,4 milyon dolar fon akışı kaydetti.

Tüm ETF’ler arasında yalnızca iki ETF net negatif fon aldı. Grayscale’in fonu GBTC’den net 37,5 milyon dolar çıkarken, BITB’den ise net 4,7 milyon dolar çıktı.

ETF’lere en büyük fon olan IBIT liderlik ediyor. BlackRock’ın fonuna aynı gün 121 milyon dolar girdi. IBIT’i 91 milyon dolar ile FBTC, 43,4 milyon dolar ile ARKB ve 3,3 milyon dolar ile HODL izliyor.

Diğer fonlardan BTCO, EZBC, BRRR, BTCW ve DEFI’da net değer bakımından değişiklik yaşanmadı.

Spot Bitcoin ETF’lere 5 Temmuz’dan 9 Temmuz’a yatırılan net değer 654 milyon doları geçti. Bu değer yaklaşık 11.265 BTC’ye denk geliyor.

ETF’lere yapılan yatırım Bitcoin üzerinde alım baskısı yaratırken, diğer faktörlerin yol açtığı satış baskısını dengelemeye yeterli gelmiyor.

Almanya temmuz ayı boyunca neredeyse 35 bin BTC sattı. Alman hükümetinin cüzdanında satmaya devam etmesi beklenen, 880 milyon dolar değerinde 15.110 BTC daha bulunuyor.

Ayrıca Mt. Gox, alacaklılarına iade yapmaya başladı. Borsa, kullanıcılara (yine satılması beklenen) 9 milyar dolar değerinde Bitcoin ve Bitcoin Cash iade edecek.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 1,71 değer kazandı. BTC haber yayın saati itibarıyla 58.170 dolardan işlem görüyor. Kripto para gün içinde 59.400 dolara kadar yükseldi.