Pazartesi günü ETF’ler iki haftadır ilk kez bir günü pozitif fon akışı ile kapattı.

Bitcoin spot borsa yatırım fonları (ETF), neredeyse iki haftadır süren fon kaçışını nihayet durdurdu. BTC ETF’ler pazartesi günü yeşile döndü. Ethereum ETF’lerde ise çıkış sürüyor.

Bitcoin ETF’lerde Trend Değişimi

Farside Investors verilerine göre, spot Bitcoin ETF’lere pazartesi günü net 28,6 milyon dolar girdi. ETF’lerin bireysel performansı ise bir trend değişimine işaret ediyor.

En büyük spot Bitcoin ETF olan IBIT, pazartesi günü negatif fon akışı kaydeden iki ETF’den biri. IBIT’ten net 9,1 milyon dolar çekildi. Günü kırmızı geçiren diğer ETF GBTC’den ise net 22,8 milyon dolar çıktı.

Aynı gün FBTC’ye net 28,6 milyon dolar, BITB’ye 22 milyon dolar, ARKB’ye 6,8 milyon dolar, BTCO’ya ise 3,1 milyon dolar girdi. Diğer ETF’lerde net değer bakımından değişiklik yaşanmadı.

Ethereum ETF’lerde Çıkış Sürüyor

Ethereum tabanlı spot ETF’lerde yatırımcı kaçışı sürüyor. Verilere göre, ETH ETF’lerden pazartesi günü net 5,2 milyon dolar çıktı.

Günü negatif geçiren tek ETF, Grayscale’in ana Ethereum ETF’si ETHE oldu. ETHE’den 22,6 milyon dolar çekildi.

Fidelity’nin fonu FETH’Ye net 7,6 milyon dolar, ETHW’ya ise 1,8 milyon dolar girdi. Diğer ETF’lerde net değer bakımından değişiklik olmadı.

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ETF’lerin performansı kripto para fiyatlarına da yansıdı. Son 24 saatte yüzde 3,6 yükselen Bitcoin, haber yayın saati itibarıyla 57.280 dolardan işlem görüyor.

Ether (ETH) ise aynı süreçte yüzde 1,6 değer kazanarak 2.350 dolara çıktı.