Bitcoin, birkaç gündür devam eden düzeltmenin izlerini siliyor. En büyük kripto para, 9 Temmuz itibarıyla 57 bin doların üzerindeki yerini sağlamlaştırdı.

Spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) yatırımcıları ise düzeltmeyi alım fırsatı olarak bildi. Bitcoin ETF’ler 8 Temmuz’da yüklü miktarda yatırım aldı.

Bitcoin ETF’lere Büyük Yatırım

ABD’de listelenen 11 spot Bitcoin ETF, haftanın ikinci gününde de net pozitif fon akışı kaydetti. ETF’lere toplamda net 294,8 milyon dolar giriş gerçekleşti. Bu değer 5 Haziran’dan beri görülen en yüksek yatırım değerini temsil ediyor.

ETF’lerin salı günkü performansı sıra dışı bir performansı temsil ediyor. Grayscale’in fonu GBTC dahil negatif fon akışı kaydeden hiçbir ETF bilinmiyor.

En yüksek yatırımı net 187,2 milyon dolar ile BlackRock’ın fonu IBIT aldı. IBIT’i 61,5 milyon dolar ile FBTC, 25,1 milyon dolar ile GBTC ve 11 milyon dolar ile BITB izliyor.

Aynı zaman diliminde ARKB 8,4 milyon dolar, HODL ise 1,6 milyon dolar net yatırım aldı. BTCO, EZBC, BRRR, BTCW ve DEFI gibi diğer fonlar ise net fon akışı bakımından sıfır çekti.

Bitcoin spot ETF’ler pazartesi günü de net 143,1 milyon dolar yatırım almıştı. Salı gününün ardından, 11 ETF’ye işleme açıldıkları ocak ayından beri yatırılan net değer 15,05 milyar doları aştı.

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Bitcoin, geçtiğimiz birkaç gün boyunca 53 bin dolar ile 58 bin dolar arasında dalgalandı. BTC, son 24 saati ise görece yatay geçirdi. Kripto para, haber yayın saati itibarıyla 57.400 dolardan işlem görüyor.