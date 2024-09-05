Bitcoin ETF’ler mayıs başından beri ilk kez bu kadar uzun süre negatif performans gösterdi.

ABD’de listelenen spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), yatırımcılardan eskisi kadar ilgi görmüyor. ETF’ler art arda altı günü kırmızı kapattı. ETF’lerin 3 Eylül performansı, 1 Mayıs’tan beri yaşanmış en kötü günü temsil ediyor.

Bitcoin ETF’ler Kırmızıya Boyandı

Spot Bitcoin ETF yatırımcılarını davranışı, ülke ekonomisinin durumundan sık sık etkileniyor. Fed Başkanı Jerome Powell’in faiz indirimi söz verdiği dönemde ETF’ler, iki kez 200 milyon dolardan fazla yatırım aldı.

Ancak yatırımcılar hemen ardından paralarını ETF’lerden çekmeye başladı. 26-30 Ağustos haftasında her gün değer kaybıyla geçti ve ETF’lerden net 277 milyon dolar çıktı.

ABD 2 Eylül Pazartesi günü ulusal tatildi, dolayısıyla ETF’ler de işleme açık değildi. Salı günü ise ETF’ler için 1 Mayıs’tan beri geçen en kötü gün oldu. Bitcoin ETF’lerden bir günde net 287,8 milyon dolar çekildi.

Dün de benzer şekilde kırmızı geçti ve ETF’lerden 37,2 milyon dolar çıktı. BTC fiyatı da zayıf performansını sürdürüyor. BTC, haber yayın saati itibarıyla 56.700 dolardan işlem görüyor.

Ethereum ETF’lerden Çıkış Arttı

Spot Ethereum ETF’lere bir süredir neredeyse hiç talep gösterilmiyordu. ETF’ler günleri hafif değer kaybıyla kapatıyordu.

Son iki gün ise epey acı verici geçti. Ethereum ETF’lerden 3 Eylül’de net 47,4 milyon dolar, 4 Eylül’de ise 37,5 milyon dolar çıktı.

Çıkışlara Grayscale’in ETHE fonu liderlik ediyor. Bu beklenen bir durum olsa da diğer ETF’lere talep gösterilmemesi endişe verici. BlackRock’ın ETF’si ETHA bile 28 Ağustos’tan beri yatırım almadı.