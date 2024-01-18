Son 24 saatlik zaman diliminde kripto para piyasası nispeten sakin seyrini sürdürdü. Bu süreçte piyasa değeri en yüksek 100 kripto para arasında en iyi performansı gösteren varlık FLR oldu.

Kripto para piyasasında bu hafta, geride bıraktığımız haftaya kıyasla oldukça sakin geçiyor. Geride bıraktığımız hafta SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine onay vermesinin ardından kripto para piyasasında fiyat dalgalanmaları ciddi şekilde artmıştı. Ancak bu hafta başından bu yana Bitcoin’de (BTC) kayda değer bir fiyat hareketliliği gerçekleşmedi.

Bu süreçte tıpkı Bitcoin gibi altcoin’ler de sakin kaldı ve küçük çaplı fiyat dalgalanmaları yaşadı.

Bitcoin (BTC) Sakinliğini Koruyor

Geçtiğimiz hafta, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 10 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’lerini onayladı ve 11 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’leri ABD’de işlem görmeye başladı. Elbette bu gelişmeleri takip eden 48 saatlik zaman diliminde kripto para piyasasında çok sert fiyat hareketlilikleri gerçekleşti.

11 Ocak’ta Bitcoin (BTC) fiyatı 49.000 doların üzerine yükseldi, ancak takip eden 36 saatlik zaman diliminde yaklaşık 7 bin dolarlık değer kaybı yaşayarak 40.500 doların altına geriledi. Sonuç olarak bu düşüşün ardından her ne kadar bir miktar toplarlansa da lider kripto para birimi hala 43.000 dolar direncinin altında işlem görüyor.

18 Ocak Perşembe günü itibariyle 42.400 dolar bandında alınıp satılan Bitcoin’in (BTC) piyasa değeri de 831 milyar dolara geriledi. Bununla birlikte Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %49,8 seviyesinde.

Altcoin’lerde Son Durum Ne?

Bitcoin’e kıyasla fiyat dalgalanmalarına çok daha açık olmaları beklenen altcoin’ler son 24 saatlik zaman diliminde sakinliklerini korudu. Son 24 saatte Ripple, Avalanche, Dogecoin ve Polkadot küçük çaplı düşüşler yaşadı. Bununla birlikte Binance Coin (BNB) ise %0,9 oranında değer kazandı.

Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Avalanche (AVAX) ise bu süreçte yaklaşık %3 değer kaybetti.

Son 24 saatlik zaman diliminde piyasada en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

ETHDYDX %6,63 BLUR %6,39 FLR %5,84 SC %4,15 ASTR 3,21 SUI %3,03 WEMIX %2,03 FIL %1,83 BGB %1,35 FXS %1,42

Tüm bu gelişmeler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %1,05 oranında azaldı ve 1,67 trilyon dolara geriledi.