Mayıs ayında kripto para piyasalarında kurumsal ilginin merkezi Bitcoin ve Ethereum ETF’leri oldu. Bitcoin’in tarihi zirvesiyle birlikte ETF ürünlerine toplamda 5,2 milyar dolarlık net giriş yaşandı.

Binance Research’ün 5 Haziran’da yayımladığı rapora göre, Bitcoin 22 Mayıs’ta 111 bin 970 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Aynı dönemde ETF’lere gelen güçlü girişler, Kasım 2024’ten bu yana zirveyi gördü.

Piyasadaki sert dalgalanmalara rağmen yatırımcıların ilgisi sürdü. ABD ile İngiltere arasında imzalanan ticaret anlaşmasının ardından yaklaşık 1 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Avrupa Birliği’ne yönelik gümrük vergilerinin askıya alınması kararı ise 183 milyon dolarlık ek tasfiyeye yol açtı.

Yasal Düzenlemeler İlgiyi Artırdı

ABD Senatosu’nda destek bulan GENIUS Act adlı yasa tasarısı, ülkede sabit coin’ler için ilk düzenleyici çerçeveyi sunmayı amaçlıyor. Hong Kong’da da sabit coin’lere yönelik yasal zemin güçlenirken, tüm bu gelişmeler ETF’lere olan ilgiyi besledi.

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BlackRock Öne Çıktı, Grayscale Geriledi

Mayıs ayında BlackRock’un iShares Bitcoin Trust (IBIT) ürünü neredeyse tüm net girişleri topladı. Grayscale’in GBTC fonundan ise 320 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. Bu tablo, rekabette BlackRock’un ciddi avantaj elde ettiğini gösteriyor.

DeFi, Bitcoin’i Geride Bıraktı

Aynı dönemde merkeziyetsiz finans (DeFi) sektörü yüzde 19’luk büyüme kaydederek BTC’nin yüzde 11,1’lik yükselişini geride bıraktı. DeFi protokollerindeki toplam kilitli değer, Şubat başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Şirketler Bitcoin’e Yöneliyor

Kurumsal yatırımcıların ilgisi ETF’lerle sınırlı kalmadı. Mayıs itibarıyla 116 halka açık şirket, toplam 809 bin 100 BTC tutuyor. Özellikle düzenleyici alandaki olumlu hava ve rekor fiyatlar, kurumsal alımları tetikledi. Trump Media gibi bazı şirketlerin, yatırımcı ilgisini artırmak amacıyla milyarlarca dolarlık Bitcoin alımı yaptığı bildirildi.

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