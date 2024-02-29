Bitcoin, piyasa değeri bakımından Meta ve gümüşü geçmek üzere.

On yıldan biraz uzun bir süre önce piyasaya sürülmüş olan ve çok sayıda kişi tarafından alaya alınan Bitcoin, piyasa değeri bakımından en büyük 10 varlık arasına girdi.

BTC, güncel ralli ile birlikte yeniden trilyon dolar değerinde bir varlık oldu. Tesla, Visa ve JPM gibi şirketlere çoktan tozu yutturmuş olan Bitcoin, Berkshire ve TSMC’yi de geride bıraktı.

Bitcoin İlk 10 Arasında

Bitcoin için karanlık günler, 2022-2023 döneminin geçmesiyle son buldu. Söz konusu dönemde sektör genelinde yaşanan iflas ve çöküşler, ayrıca savaşlar, enflasyon ve faiz artışları gibi makroekonomik olaylar, BTC fiyatının 20 bin doların altına gerilemesine yol açtı.

Fakat BlackRock’ın 2023 ortalarında spot Bitcoin ETF için başvuru yapmasıyla işler değişti. BlackRock’ı çok sayıda büyük şirket izledi ve spot ETF’nin onaylanıp onaylanmayacağından çok, ne zaman onaylanacağı konuşulmaya başlandı. ETF’ler Ocak 2024’te onaylanana kadar da BTC 40 bin doları geçti.

Bitcoin, ETF’lerin işleme açılması sonrası sert fakat kısa bir düzeltme geçirdi. Şubat ayının başlamasıyla yeniden yükselişe geçen Bitcoin, 7 Şubat’ta 44 bin dolara ulaştı. Son üç hafta ise BTC’nin aralıksız yükseldiği bir dönem oldu. En büyük kripto para, 28 Şubat itibarıyla 64 bin doları geçti. Kripto paranın piyasa değeri de 1,125 trilyon dolara çıktı.

Bitcoin, piyasa değeri bakımından artık yalnızca en büyük kripto para değil. BTC, diğer tüm varlıklar arasında da en değerliler listesine girdi. CompaniesMarketCap verilerine göre Bitcoin, piyasa değeri bakımından en büyük 10’uncu varlık konumuna yükseldi. Bitcoin, listeyi tırmanırken Berkshire Hathaway gibi devasa şirketleri, ayrıca dünyanın en büyük bankacılık kuruluşu JPMorgan Chase’i de geride bıraktı.

Bu iki büyük şirketin durumu ile ilgili en ilginç şey, liderleri Warren Buffett ve Jamie Dimon olabilir. İkisi de yıllarca Bitcoin’i aşağıladı, “fare zehri” ve “işe yaramaz oyuncak” gibi ifadeler kullandı.

Sırada Ne Var?

Yukarıdaki grafikten de görüleceği üzere Bitcoin, listede Meta (eski adıyla Facebook) ve en büyük ikinci emtia olan gümüşün pek de gerisinde değil. Fakat piyasa değeri Bitcoin’den en az 500 milyar dolar fazla olan Alphabet, Amazon, NVIDIA ve Saudi Aramco’yu geçmek zorlu olacak gibi gözüküyor. Piyasa değeri 3 trilyon dolar olan Microsoft ve 2,8 trilyon dolar olan Apple’a erişmesi daha da zor.

BTC’nin listede bu iki şirketi geçebilmesi için piyasa değerini neredeyse üçe katlaması gerekiyor. Listenin başında yer alan altını geçmesi mevcut durumda pek olası gözükmese de bunu başarmak için yüzde 1.000’den fazla değerlenmesi gerek.

Altının piyasa değeri 14 trilyon dolara yakın. BTC’nin onu yakalaması için fiyatının 700 bin dolara yükselmesi gerekiyor. Bununla birlikte, Bitcoin’in altının pazar payından yemeye başladığının işaretleri görülmeye başlandı.

Bitcoin ETF’leri işleme açıldığı günden beri yoğun bir şekilde yatırım alırken, altın ETF’lerinin yönettiği varlık değeri, aynı tarihten itibaren sürekli azalıyor. Sektördeki birçok uzman, ilerleyen yıllarda Bitcoin’in altını tahtından edeceğini düşünüyor. Yine de şimdilik bu ihtimal pek güçlü değil.