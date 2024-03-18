Geride bıraktığımız hafta 4.000 doları aşan Ethereum sonrasında 500 dolar değer kaybederek 3.500 dolar bandına geriledi.

Kripto para piyasasında son günlerde yaşanan sert fiyat düzeltmelerine rağmen son birkaç aydır yükseliş trendi devam ediyor. Sonuç olarak geride bıraktığımız günlerde Bitcoin 73.740 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi, Ethereum ise 4.070 dolarla son birkaç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Sonuç olarak her iki varlığın piyasa değerinde kritik artışlar yaşandı. Bitcoin’in piyasa değeri 1,4 trilyon doların üzerine yükseldi ve Bitcoin dünyada en büyük 8. finansal varlık oldu. Peki ya Ethereum’da durum ne?

Ethereum En Büyük 25 Varlık Arasında

CryptoPotato olarak Şubat ayında bildirdiğimiz üzere Bitcoin, Warren Buffett’ın Berkshire Hathaway’ini geçerek ilk 10 finansal varlık arasına giriş yapmıştı. 11 Mart 2024 tarihinde ise Bitcoin, Meta (Facebook) ve gümüşü geride bırakarak 8. sıraya yükseldi.

Son günlerde Bitcoin’in 73.740 dolardan 68.000 doların altına gerilemesiyle birlikte gümüşün piyasa değeri tekrar Bitcoin’i geçti.

Kısa süre önce 4.000 doların üzerine yükselen Ethereum ise şu anda 3.500 dolar bandına kadar gerilemiş durumda. Bitcoin enflasyonist bir varlıkken Ethereum ise The Merge yükseltmesiyle birlikte Proof-of-Work’ten Proof-of-Stake’e geçiş yaparak deflasyonist bir varlık haline geldi. Bu da ETH fiyatı artarken varlığın piyasa değerinin azalabileceği anlamına geliyor.

Buna rağmen Ethereum şu anda 433.117.382.025 dolarlık piyasa değeriyle en büyük 25 finansal varlık arasında yer alıyor. Bu anlamda Toyota, Samsung ve Johnson and Johnson gibi şirketlerin piyasa değeri, Ethereum’un piyasa değerinin gerisinde.

Ethereum (ETH) Ne Kadar Yükselebilir?

Bitcoin’in bu piyasa döngüsünde 100.000 doları aşacağı ve 200.000 dolar ile 300.000 dolara arasında zirveye ulaşacağı düşünülüyor. Her ne kadar bu tahminler nadiren gerçekleşse de yine de Ethereum’un önümüzdeki süreçte hangi fiyat seviyelerine yükselebileceğine dair tahminlere yakından bakmaya değer.

Kısa vadeli ETH fiyat tahminleri varlığın 5.000 dolar ile 10.000 dolara aralığına yükseleceğine işaret ediyor. ETH’nin 10.000 dolara yükselmesi için varlığın piyasa değerinin de 1,2 trilyon dolara yükselmesi gerekiyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda Ethereum da Bitcoin’le birlikte en büyük 10 finansal varlık arasına dahil olacak.