Bitcoin karşıtı Peter Schiff, bu olasılıkların gerçekleşmesi halinde BTC fiyatının 10 milyon dolara yükselebileceğini iddia etti.

Özet:

Bitcoin’in en ateşli düşmanlarından Peter Schiff, ABD dolarının ciddi bir krizle karşı karşıya kalması durumunda BTC fiyatının yükselişe geçebileceğini kabul ediyor.

Yıllar içerisinde yaşanan çeşitli olumsuz gelişmelere rağmen Bitcoin (BTC) sürekli olarak değerini arttırmaya ve rekorlar kırmaya devam etti.

Peter Schiff’ten Bitcoin Fiyat Tahmini

Ünlü ekonomist ve önde gelen Bitcoin eleştirmenlerinden Peter Schiff, enteresan bir açıklamaya imza attı. Schiff, Bitcoin destekçilerinin BTC fiyatı ne kadar düşerse düşsün onu desteklediğini ifade etti:

Bitcoin’in fiyatı ne kadar düşerse düşsün, destekçileri her zaman altından daha iyi performans gösterdiğini iddia edebilecektir. Örneğin, Bitcoin 2031’de 100 dolara düşse ve altın 10.000 dolara yükselse bile, Bitcoin’in son 20 yılda 100 kat arttığını, altının ise sadece 5 kat arttığını iddia edeceklerdir.

Bir Bitcoin destekçisi bu paylaşıma “Ya Bitcoin 2031 yılında 10.000.000 dolara yükselirse?” şeklinde yorum yaparak Peter Schiff’i kışkırttı. Enterasan bir şekilde Peter Schiff, ABD dolarının tıpkı 100 yıl önce Alman Papiermark’ınki gibi bir çöküş yaşaması halinde BTC fiyatının 10 milyon dolara yükselebileceğini kabul etti.

1921 ile 1923 yılları arasında Almanya’da baş gösteren hiperenflasyon sonucunda modern tarihin en dramatik finansal krizlerinden biri gerçekleşti. O dönemde 1. Dünya Savaşı’nın ağır sonuçlarıyla ve borç yüküyle mücadele eden Almanya, yükümlülüklerini yerine getirmek için daha fazla para basmaya başladı.

Sonuç olarak Almanya’da devalüasyon yaşandı ve para birimi ciddi şekilde değer kaybetti. Öyle ki 1 ABD doları 4.210.500.000.000 Alman Papiermark’ı değerindeydi ve insanlar temel yaşam maddelerini satın almak için el arabası dolusu para taşımak zorunda kaldı.

Schiff’in Geçmişteki Olumsuz Açıklamaları

Ünlü ekonomist Peter Schiff, önde gelen Bitcoin eleştirmenlerinden biri. Peter Schiff’in bu tutumu 2013 yılına kadar uzanıyor. Bitcoin için yapılan “dijital altın” benzetmesine şiddetle karşı çıkan Schiff, Bitcoin için “lale balonu 2.0” benzetmesi yapmıştı.

Bitcoin için ayrıca “dijital piramit şeması” olarak tanımlayan Peter Schiff, şimdiye kadar birçok kez Bitcoin’in (BTC) öleceğini iddia etti. 2023 yılının Ocak ayında yatırımcılara Bitcoin’lerini satmalarını tavsiye eden Schiff’in bu açıklamasının ardından BTC fiyatı %120 oranında arttı.

Peter Schiff, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasına da değindi. SEC Başkanı Gary Gensler’in spot Bitcoin ETF’lerini onaylaması için köşeye sıkıştırıldığını belirten Schiff, bu nedenle SEC’i, kripto para piyasasını ve Bitcoin fiyatını olumsuz etkileyebilecek kripto para düzenlemeleri uygulamaya davet ediyor.