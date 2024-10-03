Bitcoin (BTC) Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimler nedeniyle son 24 saatte 60.000 dolara kadar geriledi ve şu anda %1’lik düşüşle 61.209 dolar seviyesinde işlem görüyor.

BTC’nin son bir haftalık süreçte %4 oranında değer kaybetti. Bu nedenle Ekim ayında Bitcoin’in boğa koşusuna başlayacağına dair umutlar azaldı. Analistler, Bitcoin’in 73.740 dolarla kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının beklenenden daha uzun sürebileceğini öngörüyor.

Ekim Ayı Kötü Başladı

Ünlü kripto para analisti Willy Woo, Bitcoin’deki mevcut görünümün orta vadede düşüş trendine işaret ettiğini söyledi. Woo, uzun vadede görünümün nötre yaklaştığını ve gelecekte yükseliş momentumu oluşturabileceğini iddia etti.

Woo yaptığı X paylaşımında Bitcoin fiyatının yeni bir zirve belirlemesinin beklenenden daha uzun sürebileceğini öngörüyor. Woo, Bitcoin’in yeniden yükseliş denemesinde bulunmadan önce 1 ile 3 hafta arasında bir soğuma dönemi yaşayacağını tahmin ediyor.

Kripto para topluluğundaki Uptober beklentilerinin aksine Ekim ayında Bitcoin’in yatay seyir izleyeceğini iddia eden Woo’ya göre Kasım ve Aralık ayları daha umut verici olabilir. Son birkaç günde yaşanan düşüşlere rağmen Woo Bitcoin konusunda iyimserliğini koruyor ve krizler ile jeopolitik riskler sırasında bile büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguluyor.

Presto Research tarafından hazırlanan bir rapora göre Bitcoin, İsrail ile İran arasındaki gerilim nedeniyle yaşadığı düşüş sonucu, 2013 yılından sonra en kötü Ekim ayı başlangıcını yaptı. Bu düşüş, BlackRock’ın kısa bir süre önce Bitcoin’i altın gibi güvenli bir varlık olarak tanımlamasının ardından geldi. Bu süreçte altın ise iyi bir performans sergiledi.

Altın yükselirken Bitcoin’in düşmesinin bu iki varlığın olgunluk aşamalarıyla ilgili olduğu tahmin ediliyor. Altın yaklaşık 5.000 yıldır kendisini bir değer saklama aracı olarak kanıtlamışken Bitcoin ise 15 yıllık tarihiyle benimsenme sürecinin henüz başında. Bu nedenle Bitcoin’in anlatısı henüz yaygın olarak anlaşılabilmiş değil.