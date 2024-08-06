Bitcoin, hafta başında yüzde 20’ye yakın bir düzeltme yaşadı ve 64 bin dolar civarından 50 bin doların altına kadar geriledi. Ether (ETH) ise 3 bin doların üzerinden 2.100 dolar bandına kadar düştü.

Bitcoin ve genel anlamda kripto para piyasasının geçirdiği bu düzeltme, borsa ürünlerinin performansına da yansıdı. ABD’de listelenen spot borsa yatırım fonları (ETF), en kötü günlerinden birini geçirdi.

Bitcoin ETF’lerde Kara Pazartesi

Farside Investors verilerine göre, spot Bitcoin ETF’lerden 5 Ağustos’ta net 168,4 milyon dolar çıktı. Hem Grayscale’in ana ETF’Si GBTC hem de ARKB, net 69 milyon dolar çıkış kaydetti.

Fidelity’nin fonu FBTC’den çıkan net değer ise 58 milyon doları buldu. Çıkış olan başka bir ETF bulunmuyor, ancak büyük bir durgunluk söz konusu.

Grayscale’in mini fonu BTC’ye net 21,8 milyon dolar girdi. BITB’ye 2,9 milyon dolar, HOLD’a ise 3 milyon dolarlık görece düşük değerler girdi.

BlackRock’ın fonu IBIT dahil diğer ETF’lerde net değer bakımından değişiklik yaşanmadı.

Ethereum ETF’ler Pozitife Döndü

Ethereum spot ETF’lerde Bitcoin ürünlerinden ayrılan bir trend görülüyor. ETH ETF’lerin 5 Ağustos’taki net fon akışı pozitif gerçekleşti.

ETH ETF’lere 5 Ağustos’ta net 48,8 milyon dolar girdi. Negatif fon akışı kaydeden tek ETF, Grayscale’in ana ürünü ETHE oldu. ETHE’den net 46,8 milyon dolar çıktı.

5 Ağustos’ta en fazla yatırım alan ise net 47,1 milyon dolar ile BlackRock’ı fonu ETHA oldu. VanEck’in fonu ETHV 16,6 milyon dolar, Fidelity’nin fonu FETH 16,2 milyon dolar, Grayscale’in mini fonu ETH 7,6 milyon dolar yatırım aldı. Bitwise’ın fonu ETHW’ye net 7,2 milyon dolar, Franklin’in fonu EZET’e ise 0,9 milyon dolar girdi. Diğer fonlarda net değer bakımından değişiklik yaşanmadı.