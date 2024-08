Bitcoin üzerindeki satış baskısının azalması, analistlere göre bir sonraki ralliyi tetikleyebilir.

Stok akış modelinin (S2F) yaratıcısı teknik analist Willy Woo, 22 Ağustos’ta borsalardaki Bitcoin rezervine ilişkin bir grafik paylaştı.

Woo, Bitcoin’in ağustos başına kadar Almanya ve ABD’nin BTC satması ve Mt. Gox iadeleri nedeniyle baskılandığını belirtti. Analist, artan spekülasyonun daha fazla kağıt BTC üretilmesiyle sonuçlandığını ekledi. Kağıt BTC, kripto paranın doğrudan satın alınmadığı vadeli ve opsiyon sözleşmeleri gibi ürünleri ifade ediyor.

Ağustos başında yaşanan düzeltme, piyasanın dengeyi bozan yüksek kaldıraç ve çok sayıda kağıt Bitcoin’den temizlenmesini sağladı.

Until the start of Aug, we've been in a bearish stance with an influx of 100k coins (Germany, MtGox, DOJ) while speculation has been rife creating more paper BTC.

Here's the chart I like best to set the scene.

I've been on RnR for a while, but…

Woo, fiyat hareketinin gerçekten sıkıcılaşması gerektiğini söylerken, sıkıcılaşma sürecinin yüzde 66 tamamlandığını ekledi.

Arz ve talep bakımından ise kısa vadeli düşüş beklentisinin nötre döndüğünü belirtti:

Bir diğer analist Peter Brandt, mevcut boğa piyasasının halving’den rekora geçen süre bakımından en uzun döngü olduğunu söyledi. Ancak Brandt’e göre, bu döngüde bir daha fiyat rekoru kırılmaması da ihtimaller dahilinde.

Bitcoin fiyatı dün 61.800 dolara kadar yükseldi. Kripto para, haber yayın saati itibarıyla 61.180 dolardan işlem görüyor.

Analist Rekt Capital, bu hafta yeni bir yükseliş trendi başlaması için Bitcoin’in 61.420 doları kesin bir şekilde geçmesi gerektiğini düşünüyor.

#BTC

Once Bitcoin has solidified itself at the Channel Bottom…

The uptrend across the Channel to the very top of it would likely take 2-3 weeks

Convincingly break ~$61420 soon and this week will technically count as week 1 in that new uptrend$BTC #Crypto #Bitcoin

— Rekt Capital (@rektcapital) August 21, 2024