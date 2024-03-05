Bitcoin eleştirmeni Peter Schiff bir kez daha Bitcoin’i hedef aldı.

Euro Pacific Asset Management’ın kurucusu Peter Schiff, kesinlikle bir varlık balonu olduğunu iddia etti.

Schiff bu paylaşımı yaptığında Bitcoin (BTC) 61.500 dolar bandında işlem görüyordu. Aran geçen dört günde BTC yaklaşık 7 bin dolar değer kazanarak 68.672 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin için Balon Benzetmesi

Peter Schiff konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Genellikle, bir varlık balonu oluştuğunda, aşırı fiyatlanmış bir varlığın en azından altında yatan bir değer vardır. Ancak Bitcoin’in hiçbir değer yok.

Bu şekilde düşünen tek kişi Peter Schiff değil. ABD’nin en büyük finans kurumlarından JPMorgan’ın CEO’su Jamie Dimon da Bitcoin’i “pet rock” dolandırıcılığına benzetti.

Bitcoin’in Fiyatı Gerçek Değerini Yansıtmıyor

Peter Schiff’in Bitcoin’in hiçbir değeri olmadığını söylemesi ilginç. Zira Bitcoin’in altında yatan değeri herkesten önce Peter Schiff’in anlaması gerekiyor. Çünkü kısa bir süre önce Porto Riko’daki düzenleyiciler, Peter Schiff’in %100 ödeme gücü olan bankasını kapattı.

Peter Schiff bu konuda Perşembe günü yayınladığı bir başka açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Porto Riko’daki düzenleyiciler 20 ay önce %100 ödeme gücüne sahip olan bankamı, kritik bir şekilde iflas ettiği gerekçesiyle haksız bir şekilde kayyuma devretti. O tarihten bu yana beceriksiz kayyum bir servet kazanırken banka müşterileri tek bir kuruş bile kazanamadı.

Tarihsel veriler Bitcoin’in dört yıllık piyasa döngüleri içerisinde hareket ettiğini ve her döngünün sonunda %50’ye varan oranda fiyat düzeltmelerine gittiğini gösteriyor. Ancak bu düzeltmeler, Bitcoin’i emlak, hisse senedi ya da altından farklı kılmıyor. Diğer finansal varlıklar da tıpkı Bitcoin gibi keskin fiyat düzeltmeleri yaşıyor.

Ancak Bitcoin sert fiyat düzeltmelerine rağmen bugüne kadar her piyasa döngüsünde, bir öncekine kıyasla çok daha yüksek seviyelere ulaşmayı başardı. Örnek vermek gerekirse 2017 yılında 20.000 dolara yükselen BTC, 2021 yılındaki bir sonraki döngüde 69.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

2022 ve 2023 yılında sert fiyat düzeltmelerine giden Bitcoin, blok ödülü yarılanmasına çok az bir süre kala yeniden yükselişe geçerek yeniden 69.000 dolar sınırına dayandı