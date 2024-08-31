FET, AAVE ve LTC, bugün değer kazanan ender altcoin’ler arasında yer alıyor.

Bitcoin, 31 Ağustos itibarıyla yatay seyrini sürdürüyor. Son 24 saatte 58 bin doları test eden BTC, ancak 59.100 dolara kadar yükselebildi.

ADA, NEAR ve TRX gibi çoğu altcoin, aynı süreçte yüzde 2’den fazla değer kaybetti.

Bitcoin 59 Bin Dolara Tutunmaya Çalışıyor

Bir süredir kontrolü elinde bulunduran Bitcoin ayıları, dün baskıyı daha da artırdı. Kripto para, sabah saatlerinde Bitstamp’te 57.750 dolara kadar indi. Bu seviye, kripto paranın son iki haftada gördüğü en düşük seviyeyi temsil ediyor.

BTC devamında yükselmeyi başarsa da hala son 24 saatte yüzde 0,6, son yedi günde ise yüzde 8 değer kaybetmiş durumda.

Bitcoin’in piyasa 1,16 trilyon dolara geriledi. Piyasa hakimiyeti ise yüzde 54’e yakın ölçülüyor.

FET Akıntının Tersine Gidiyor

Büyük altcoin’lerin çoğu Bitcoin’in performansını taklit ediyor, yani çoğu günleri değer kaybıyla geçiriyor. SOL, TON, SHIB ve AVAX, yüzde 1’in üzerinde değer kaybetti. TRX, ADA ve NEAR’ın günlük değer kaybı ise yüzde 3’ü açıyor.

ETH, XRP, DOGE ve BNB cüzi değer artışları kaydetti. Büyük altcoin’ler arasında en fazla yükselen, yüzde 3 ile LTC ve UNI oldu.

FET ve AAVE ise yüzde 6-8 yükseliş ile dikkatleri üzerlerine çekti. FET 1,2 dolara yaklaşırken, AAVE 132 doların üzerine çıktı.

Kripto para piyasasının toplam değeri, haber yayın saati itibarıyla 2,08 trilyon dolar ölçülüyor.