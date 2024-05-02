Kripto para piyasasında son haftalarda yaşanan düşüşlere rağmen yatırımcılar, sektöre dahil olmak için giderek daha istekli hale gelmeye başladı.

Özet:

Bitcoin ve altcoin’lerde yaşanan son değer kayıplarına rağmen yatırımcılar, bu düşüşleri “dipten satın alma fırsatı” olarak görüyor gibi görünüyor.

MVRV oranı ve açık faiz oranı gibi zincir üstü metrikler de Bitcoin’e yatırım yapmak için iyi bir zaman olabileceğine işaret ediyor.

Düşüşler Satın Alma Fırsatı mı?

Kripto para piyasası son bir haftadır sert bir fiyat düzeltmesi içerisinde ve bu düzeltme 1 Mayıs tarihinde daha da şiddetlendi.

Dün kripto para piyasasının toplam değeri 2,2 trilyon dolara kadar geriledi. Bitcoin ise Şubat ayından bu yana ilk kez 57.000 doların altına geriledi.

Ancak veriler, bazı yatırımcıların bu düşüşleri bir satın alma fırsatı olarak gördüğünü ve piyasadaki çöküşlerden etkilenmediğini gösteriyor. Google Trends’e göre Türkçe’de “dipten kripto satın al” anlamına gelen “buy the dip crypto” ifadesine yönelik aramalar 2022 yılının Mayıs ayından bu yana görülmemiş bir seviyeye yükseldi.

Öte yandan kripto para piyasası “açgözlülük” bölgesinde üç ay geçirdikten sonra nötr’e döndü. Bu, piyasadaki fiyat düzeltmesinin bittiğinin bir işareti olabilir. Zira efsanevi yatırımcı Warren Buffett’ın “Başkaları aç gözlü olduğunda kork ve geride dur, başkaları korktuğunda aç gözlü ol.” sözü bu durumu yansıtıyor.

Çöküşe Rağmen Bitcoin’de Metrikler Pozitif

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere birçok zincir üstü ölçüm şu anda Bitcoin’e tekrar giriş yapmanın iyi bir tercih olabileceğini gösteriyor. Öyle ki Nisan ayından bu yana düşüşte olan MVRV (Piyasa Değeri – Gerçekleşen Değer) metriği buna iyi bir örnek.

Bu metriğin 3,5’in üzerinde bir puan alması, BTC’nin zirveye yakın olduğunu gösteriyor. Öte yandan MVRV oranının 1 puanın altına gerilemesi ise dip sinyali olarak yorumlanıyor. MVRV oranı Şubat sonunda 2,21’e düşerek önde gelen dijital varlık için alım sinyali vermişti.

Açık faiz (OI) oranı da 24 Nisan’da pozitif bir değişim yaşadı. Popüler kripto para borsası Bitfinex’in analistlerine göre bu değişim, long BTC pozisyonlarına olan ilginin arttığını ve piyasa duyarlılığının düşüşten yükselişe döndüğünü gösteriyor.

Bitcoin borsa net akışı da geride bıraktığımız hafta boyunca ağırlıklı olarak negatif seyretti. Bu da yatırımcıların BTC’lerini borsalarda saklamak yerine gözetimsiz kripto para cüzdanlarında saklamayı tercih ettiğini gösteriyor. Yatırımcıların BTC’lerini borsalar yerine cüzdanlarda tutması, satış baskısını azaltacağından