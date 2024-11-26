Bitcoin (BTC) son 24 saatte %6’lık düşüşle 92.000 doların altına kadar geriledi. Altcoin’ler ise bu süreçte nispeten daha güçlü kaldı. Yatırımcılar, altcoin sezonunun başlayacağı beklentisiyle portföylerini genişletmeye devam ediyor.

Son 24 saatte kripto para piyasasının toplam değeri %7,2 oranında azalarak 3,3 trilyon dolara geriledi. Bitcoin fiyatındaki yaklaşık 7 bin dolarlık sert düşüşe rağmen altcoin’lerdeki hareketlilik dikkat çekiyor. Zincir üstü analiz platformu Santiment, son dönemde performansıyla öne çıkan altcoin’leri yorumladı.

Takip Edilmesi Gereken 3 Altcoin

Santiment son dönemde performansıyla dikkat çeken altcoin’ler arasında SAND, XLM ve ETH’ye yer verdi. İşte Santiment’in bu altcoin’lere ilişkin yorumları:

The Sandbox (SAND): Metaverse yatırımlarındaki canlanma ve artan yatırımcı güveni sonucunda Sandbox (SAND) fiyatı son iki haftada iki kattan fazla artırdı. 25 Kasım’da 0,80 dolar ile son sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaşan SAND, bu haberin hazırlandığı sırada 0,6172 dolara kadar geriledi. Santiment, SAND fiyatındaki yükselişin GameFi ve metaverse projelerine olan ilginin arttığını gösterdiğini belirtti. Stellar Lumens (XLM): Stellar Lumens, son iki haftada %330’luk artışla 25 Kasım’da 0,588 dolara yükseldi. Böylelikle XLM, 2021 yılının Mayıs ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyesine ulaştı. XLM haberimizin hazırlandığı sırada 0,4371 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Santiment, XLM’deki yükselişin en önemli nedenlerinden birinin Güney Koreli yatırımcıların varlığa yönelik artan ilgisi olduğunu öngörüyor. Ethereum (ETH): Ethereum, son birkaç haftada beklentilerin altında performans göstererek Bitcoin (BTC) ve Ripple (XRP) gibi rakiplerinin gerisinde kaldı. Santiment, yatırımcıların ETH’nin bu döngüde diğer büyük kripto varlıkları geride bırakma potansiyeli konusunda iyimser olduğunu belirtti. Son bir haftada %6 oranında değer kazanan ETH, 3.527 dolara kadar yükseldi. Son 24 saatte yaşanan fiyat düzeltmesi nedeniyle ETH haberimizin hazırlandığı sırada 3.310 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

🗣️ While Bitcoin has dropped back to as low as $93K Monday, traders are still riding the hot altcoins and discussing specific stories surrounding under the radar opportunities: 🪙 The Sandbox $SAND: There has been a notable resurgence in metaverse-related investments and growing… pic.twitter.com/7HPyInN7gE — Santiment (@santimentfeed) November 26, 2024

Altcoin Sezonu Yaklaşıyor mu?

Tradingview’a göre Bitcoin’in piyasa hakimiyeti şu anda %59,04 seviyesinde. Analistler, Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin %50’nin altına gerilemesiyle altcoin sezonunun başlayacağını öngörüyor. Şimdiye kadar Ethereum dışında yalnızca Toncoin (TON), Uniswap (UNI), Internet Computer (ICP), Ethereum Classic (ETC) ve Bittensor (TAO) gibi birkaç altcoin yükseliş kaydetti.

#Ethereum is just getting started and it will not stop until it reaches 5 figures pic.twitter.com/RRcXMHkwMm — Yoddha (@CryptoYoddha) November 25, 2024

Santiment ayrıca sosyal medyada son 24 saatte en çok ilgi artışı yaşayan altcoin’leri de listeledi. Bu listede Pleasure Token, Tornado ve Axie Infinity dikkat çekiyor. Altcoin piyasalarındaki hareketlilik, potansiyel bir rallinin yaklaştığı şeklinde yorumlanıyor.

The Biggest Altseason Is Coming That's it That's the tweet. pic.twitter.com/MMwBw0rChD — Elja (@Eljaboom) November 25, 2024