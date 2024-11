Bitcoin (BTC) son 24 saatte %6’lık düşüşle 92.000 doların altına kadar geriledi. Altcoin’ler ise bu süreçte nispeten daha güçlü kaldı. Yatırımcılar, altcoin sezonunun başlayacağı beklentisiyle portföylerini genişletmeye devam ediyor.

Son 24 saatte kripto para piyasasının toplam değeri %7,2 oranında azalarak 3,3 trilyon dolara geriledi. Bitcoin fiyatındaki yaklaşık 7 bin dolarlık sert düşüşe rağmen altcoin’lerdeki hareketlilik dikkat çekiyor. Zincir üstü analiz platformu Santiment, son dönemde performansıyla öne çıkan altcoin’leri yorumladı.

Santiment son dönemde performansıyla dikkat çeken altcoin’ler arasında SAND, XLM ve ETH’ye yer verdi. İşte Santiment’in bu altcoin’lere ilişkin yorumları:

🗣️ While Bitcoin has dropped back to as low as $93K Monday, traders are still riding the hot altcoins and discussing specific stories surrounding under the radar opportunities:

🪙 The Sandbox $SAND: There has been a notable resurgence in metaverse-related investments and growing… pic.twitter.com/7HPyInN7gE

— Santiment (@santimentfeed) November 26, 2024