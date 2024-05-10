Bitcoin, 100.000 doların üzerine mi yükselecek yoksa 52.000 doların altına mı gerileyecek? İşte analistlerin Bitcoin’in gelecekteki fiyatına dair görüşleri…

Özet:

Bitcoin’de 20 Nisan tarihindeki blok ödülü yarılanmasının üzerinden yaklaşık 20 gün geçti. Analistler, şu anda 63.000 dolar bandında işlem gören Bitcoin’in yıl sonuna kadar 110.000 dolara yükselebileceğini öngörüyor.

Bazı analistler ise Bitcoin’in düşüşe geçeceğini tahmin ediyor. Elbette Bitcoin’in uzun vadede 1 milyon dolara yükseleceğini öngören analistler de var.

Bitcoin’de Şimdi Sırada Ne Var?

Son birkaç gündür düşüşte olan Bitcoin, 10 Mayıs’ta tekrar yönünü yukarıya çevirdi. Bitcoin, günün erken saatlerinde 64.000 dolara kadar yükseldi. Birçok analist, Bitcoin’deki yükseliş trendinin önümüzdeki aylarda devam edeceğini ve BTC fiyatının yeni zirvelere ulaşacağını tahmin ediyor.

Bu analistlerden biri de Titan of Crypto. Analist, Bitcoin grafiğindeki Fibonacci dairelerini gözlemleyerek BTC fiyatının yıl sonunda 110.000 dolara yükseleceğini öngördü.

Ancak Titan of Crypto, 110.000 dolarlık tahminin oldukça makul olduğunu ve BTC’nin bu seviyenin çok daha üzerine yükselebileceğini söyledi. Captain Faibik ve Mikybull Crypto gibi analistler de Bitcoin’de yükseliş beklentisi içerisinde. Captain Faibik, Bitcoin’in konsolidasyon sürecinde olduğunu ve çok yakında bir kırılım gerçekleşeceğini öngörüyor. Analiste göre bu kırılım Bitcoin fiyatının 78.000 dolara yükselmesiyle sonuçlanabilir.

Mikybull Crypto ise Bitcoin’in yarılanma sonrası büyük bir boğa koşusuna hazırlandığını iddia ediyor. Bitcoin’de en son blok ödülü yarılanması, 20 Nisan 2024 tarihinde yani yaklaşık 20 gün önce gerçekleşmişti.

Bitcoin’de şimdiye kadar 2012, 2016, 2020 ve 2024 yıllarında olmak üzere dört blok ödülü yarılanması gerçekleşti. Tarihsel veriler, Bitcoin’in blok ödülü yarılanmalarının ardından ciddi yükselişler yaşayarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığını gösteriyor.

Bazı analistler ise Bitcoin’de düşüş öngörüyor. Bunlar arasında Michael van de Poppe da yer alıyor. van de Poppe, Bitcoin’in 61.000 doların altına gerilemesi halinde 52.000 dolar ile 55.000 dolar aralığına sarkabileceğini öngörüyor.

En Yüksek Bitcoin Fiyat Tahminleri

Robert Kiyosaki, Adam Back, Michael Saylor ve Cathie Wood gibi diğer önde gelen isimler, Bitcoin için astronomik fiyat tahminleriyle ön plana çıkıyor.

Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı Robert Kiyosaki, bu yılın başlarında yaptığı tahminde Bitcoin’in 2024 yılının sonuna kadar 300.000 dolara yükseleceğini öngörmüştü. Ancak Kiyosaki kısa bir süre önce bu tahminini revize ederek 100.000 dolar olarak değiştirdi.

Yaklaşık 6 ay önce, Blockstream’in CEO’su Adam Back Bitcoin fiyatının gelecekte 700.000 dolara kadar yükseleceğini söyledi. Adam Back ayrıca Bitcoin’in piyasa değerinin, altının piyasa değerini geçebileceğini öne sürdü. Güncel verilere göre Bitcoin’in piyasa değeri 1,25 trilyon dolar, altının piyasa değeri ise 16 trilyon dolar.

MicroStrategy kurucusu Michael Saylor ve ARK Invest CEO’su Cathie Wood ise Bitcoin’in gelecekte 1 milyon dolara yükseleceğini düşünüyor.