ABD’nin ulusal borcunun 37 trilyon doları aşması, ekonomik istikrar konusunda yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi. Coinbase CEO’su Brian Armstrong, mevcut borç krizine dikkat çekerek Bitcoin’in, uzun vadede Amerikan dolarının yerine geçebileceği uyarısında bulundu.

“Bitcoin’e inancım tam ama güçlü bir Amerika da dünya için kritik önemde. Mali yapımızı artık toparlamamız gerekiyor.” diyen Armstrong, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda ABD Kongresi’ni sorumluluk almaya çağırdı.

If the electorate doesn't hold congress accountable to reducing the deficit, and start paying down the debt, Bitcoin is going to take over as reserve currency. I love Bitcoin, but a strong America is also super important for the world. We need to get our finances under control. https://t.co/aeBE7pUuHo — Brian Armstrong (@brian_armstrong) June 4, 2025

Cumhuriyetçilerin Harcama Planı Tepki Çekiyor

Armstrong’un açıklamaları, Cumhuriyetçilerin Trump destekli bir harcama planını Temsilciler Meclisi’nden geçirmeye çalıştığı bir döneme denk geldi. Plan, vergi indirimlerinin uzatılması, savunma harcamalarının artırılması gibi adımları içerirken; Medicaid, gıda yardımı ve temiz enerji gibi sosyal harcamalarda ciddi kesintilere gidilmesini öngörüyor.

Eleştirmenler, bu tasarının ülke ekonomisini daha da zorlayacağını savunuyor. Aralarında Paul Krugman ve Joseph Stiglitz’in de bulunduğu 6 Nobel ödüllü ekonomist, geçtiğimiz ay yayımladıkları açık mektupta tasarının kalıcı hâle gelmesi durumunda kamu borcunun en az 3 trilyon dolar daha artabileceğini vurguladı.

Bitcoin’e İlgi Artıyor

Öte yandan artan borç yükü ve ekonomik belirsizlik ortamında Bitcoin yeniden dikkat çekmeye başladı. 2008 finans krizinden sonra sınırlı arz ve enflasyona karşı koruma amacıyla geliştirilen kripto varlık, bugün kurumsal yatırımcılar için güvenli liman algısı oluşturuyor.

Tesla CEO’su Elon Musk da tasarıya tepki göstererek harcama paketini “saçmalıklarla dolu ve mide bulandırıcı” sözleriyle eleştirdi.

It will massively increase the already gigantic budget deficit to $2.5 trillion (!!!) and burden America citizens with crushingly unsustainable debt https://t.co/dHCj3pprJO — Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2025

ABD Bitcoin Rezervi Kurabilir

Borç krizine çözüm arayan bazı siyasetçiler daha köklü adımları tartışmaya açtı. Wyoming Senatörü Cynthia Lummis, geçtiğimiz yıl Bitcoin’in stratejik rezerv varlık hâline getirilmesini öneren bir yasa tasarısı sundu.

Donald Trump’ın seçim zaferi sonrasında yeniden gündeme gelen tasarı, ABD Hazine Bakanlığı’nın toplam arzın yaklaşık yüzde 5’ine denk gelen 1 milyon adet Bitcoin’i kademeli olarak satın almasını öngörüyor. Rezervler, güvenli ve merkeziyetsiz kasalarda saklanacak, alımlar ise mevcut hazine varlıklarıyla finanse edilecek.

Senatör Lummis, Bitcoin rezervinin doların değer kaybını dengelemede ve Amerikan halkını uzun vadeli enflasyon baskısından korumada etkili olabileceğini savundu. Kripto parayı “modern bir değer saklama aracı” olarak nitelendiren Lummis, “Ekonomik geleceğimizi garanti altına almak için cesur adımlar atmamız gerekiyor.” dedi.

Trump’ın daha önce dile getirdiği “ABD’yi kriptonun küresel merkezi yapma” vaadi doğrultusunda, Bitcoin’in ülke ekonomisinde daha aktif bir rol üstlenmesi ihtimali her geçen gün güçleniyor.