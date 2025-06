ABD’nin ulusal borcunun 37 trilyon doları aşması, ekonomik istikrar konusunda yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi. Coinbase CEO’su Brian Armstrong, mevcut borç krizine dikkat çekerek Bitcoin’in, uzun vadede Amerikan dolarının yerine geçebileceği uyarısında bulundu.

“Bitcoin’e inancım tam ama güçlü bir Amerika da dünya için kritik önemde. Mali yapımızı artık toparlamamız gerekiyor.” diyen Armstrong, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda ABD Kongresi’ni sorumluluk almaya çağırdı.

If the electorate doesn't hold congress accountable to reducing the deficit, and start paying down the debt, Bitcoin is going to take over as reserve currency.

I love Bitcoin, but a strong America is also super important for the world. We need to get our finances under control. https://t.co/aeBE7pUuHo

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) June 4, 2025