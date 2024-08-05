Kripto para odaklı şirketlerin hisseleri, pazartesi günü finans piyasalarında yaşanan düzeltmenin etkisiyle çakıldı.

Hafta başında ABD’de borsaların açılmasıyla kripto şirketlerinin hisseleri, kripto piyasasında yaşanan büyük çöküşten dolayı geriledi. Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi MicroStrategy’nin (MSTR) hisseleri, birkaç saat içerisinde 1.212 dolara geriledi.

5 Ağustos’ta günlük kapanışını 1.447 dolar seviyesinde yapan MSTR hisseleri 6 Ağustos’ta piyasa öncesi işlemlerde 1.309 dolar seviyesinde işlem görüyor. MSTR son bir haftalık süreçte ise %22,32 oranında değer kaybetti.

ABD’de borsada listelenen tek kripto para borsası olan Coinbase (COIN), aynı süreçte yüzde 7,8 değer kaybetti. 181 dolara kadar gerileyen COIN, 190 dolara geri çıktı.

Bitcoin madencilik şirketlerine bakacak olursak, Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) yüzde 7,35 değer kaybı ile 17,1 dolara düştü.

Bu yılın en iyi performanslarından birini gösteren CleanSpark (CLSK), yüzde 12,5 değer kaybetti ve 11,8 dolara geriledi. CLSK, son düzeltmenin ardından yıl başından beri yalnızca yüzde 3,7 değer kazanmış oldu.

MicroStrategy’nin izinden giden ve Bitcoin’i rezerv varlığı yapan şirketler, düzeltmenen en sert etkilenen şirketler oldu.

Kanada merkezli fintech şirketi DeFi Technologies (DEFTF), yüzde 18’e yakın çakıldı ve 1,24 dolara düştü. Kendini “Japonya’nın MicroStrategy’si” olarak tanıtan Metaplanet’in hisseleri 820 dolardan 670 dolara geriledi.

Bitcoin’in 24 saatteki değer kaybı yüzde 6,4, Ether’in ise yüzde 10,4 ölçülüyor. BTC 54.500 dolardan, ETH 2.460 dolardan işlem görüyor.