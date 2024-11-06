Resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanlık seçimini Donald Trump’ın kazanmasıyla birlikte Bitcoin de yükselişe geçti.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere Bitcoin, resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump’ın seçimi kazanmasıyla 75.358 dolarla yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirledi.

Öte yandan Bitcoin’e yönelik uzun vadeli bireysel yatırımcı ilgisinin oldukça düşük olduğu görülüyor. Google Trends verilerine göre, “Bitcoin” için yapılan küresel aramalar yılın başlarında bile daha yüksek seviyedeydi.

Bireysel yatırımcı katılımının az olması, piyasanın henüz bir boğa piyasasının son evresindeki coşku seviyesine ulaşmadığının bir göstergesi olabilir. Bu durum, Bitcoin fiyatında potansiyel bir ralli için hâlâ alan olduğunu düşündürüyor.

Donald Trump’ın ABD Başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kazanması, BTC fiyatında daha büyük yükselişleri tetikleyebilir. Donald Trump, seçim kampanyası boyunca kendisini kripto para dostu başkan adayı olarak konumlandırmış ve birçok önemli vaatte bulunmuştu.

Örnek vermek gerekirse Donald Trump göreve geldiği ilk gün, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’ı görevden alacağını açıklamıştı. Gensler, uzun süredir kripto para sektörüyle çatışma içindeydi.

Trump’ın 2016 yılında ABD Başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından görev süresi boyunca, Bitcoin’in fiyatı etkileyici bir yükseliş kaydetti. Özellikle 2017 sonunda ve 2018 başında, Bitcoin tarihi bir ralli yaparak 20.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini beliredi. Bu dönemde kripto para piyasası büyük bir ivme kazanırken, pek çok yatırımcı da kripto para piyasasına giriş yaptı.

Bu nedenle resmi olmayan sonuçlara göre 2025-2029 yılları arasında ABD’nin 47. Başkanı olarak görev yapması beklenen Donald Trump’ın kripto para piyasasında benzer yükselişlerin yaşanabileceği öngörülüyor.