Bu yazımızda bugün Bitcoin’in 63.000 doların üzerine yükselmesinin altında yatan olası nedenlere yakından bakacağız.

CoinGecko verilerine göre BTC son 24 saatte %4’ün üzerinde değer kazanarak 63.361 dolara kadar yükseldi. Lider kripto para birimi şu anda 63.077 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin bu performansıyla son 24 saatte birçok popüler altcoin’i geride bıraktı. Peki Bitcoin’deki bu yükselişi tetikleyen faktörler neler olabilir?

Bitcoin’deki yükselişin en önemli nedenlerinden biri olarak Mt. Gox’un geri ödeme süresinin 31 Ekim 2025 tarihine ertelenmesi gösteriliyor. Bu tarih daha önce 31 Ekim 2024 olarak belirlenmişti. Mt. Gox cephesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mağdurlara yapılacak geri ödemelerin, mümkün olan en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için, Mahkemenin izniyle geri ödeme süresi 31 Ekim 2024’ten 31 Ekim 2025’e kadar uzatılmıştır.

Bu erteleme, Bitcoin üzerinde oluşabilecek satış baskısını hafifleterek fiyatın artmasına katkı sağladı.

Bitcoin’deki yükselişin bir diğer olası nedeni ise Çin’in kısa bir süre önce resmi olarak ekonomiyi canlandırmak amacıyla mali teşvik paketini açıklaması olabilir. Çin bu mali teşvik paketiyle düşük gelirli hanehalkına destek vermeyi, gayrimenkul piyasalarını canlandırmayı ve devlet bankalarının sermayesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Her ne kadar bu teşvik paketi birkaç saat önce resmen duyurulmuş olsa da, piyasalar son birkaç gündür bu gelişmeyi sabırsızlıkla bekliyordu.