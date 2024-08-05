Bitcoin ve kripto piyasaları, son dönemde yaşanan belirsizlikler ve küresel piyasalar üzerindeki baskılar nedeniyle sert bir düşüş yaşadı. Bu yazımızda düşüşün olası nedenlerine yakından bakacağız.

Bitcoin FTX’in çöküşünden bu yana en büyük haftalık kaybını yaşadı. Özellikle ABD seçimleri, faiz oranlarındaki dalgalanmalar ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerginlikler, bu düşüşün arkasındaki ana etkenler olarak öne çıkıyor.

Öte yandan ABD borsalarındaki vadeli işlemler de geriledi; yatırımcılar, yapay zekâ alanındaki hype’ın aşırıya kaçıp kaçmadığını sorgularken, teknoloji hisselerinde zayıflık ve ABD’nin ekonomik büyüme görünümüne yönelik endişeler arasında yer alıyor.

Sonuç olarak Bitcoin fiyatı 26 Şubat 2024 tarihinden bu yana ilk kez 52.222 dolar seviyesine geriledi. CoinGecko verileri Bitcoin (BTC) fiyatının son 24 saatte %9,8 ve son bir haftalık süreçte %20,2 oranında değer kaybettiğini gösteriyor.

Bitcoin ve altcoin’lerde yaşanan sert değer kayıpları sonucunda son 24 saatte kripto para piyasasında 774 milyon dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi. CoinGlass verileri, tasfiye edilen pozisyonların 664 milyon dolarlık önemli bir kısmını uzun (long) pozisyonların oluşturduğunu gösteriyor.

Kripto varlıklarının bu denli sert düşüş yaşamasının arkasında ABD seçimlerine dair belirsizlik, faiz oranlarındaki dalgalanmalar ve Orta Doğu’daki olası istikrarsızlık gibi faktörler yer alıyor. GSR’nin kurucu ortağı Rich Rosenblum konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kripto piyasalarının boğa piyasasının ikinci aşamasına girdiğine dair işaretler var, ancak makroekonomik veya jeopolitik bir çöküş olursa, bu kripto piyasaları için büyük bir darbe olur.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 2024 seçimlerini kazanma şansı, Başkan Joe Biden’ın yarıştan çekilip Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i desteklemesiyle zora girdi. Harris, son anketlerde Trump’a karşı %1 önde görünüyor ve kritik eyaletlerde ise anket sonuçları başa baş durumda.

Orta Doğu’da ise İsrail, İran ve Hizbullah’tan gelebilecek saldırılara karşı hazırlık yapıyor ve bu durum bölgedeki ticareti ve küresel piyasaları tehdit eden bir çatışmaya yol açabilir. Bu gelişmeler, yatırımcıların kripto piyasalarındaki satışlarını hızlandırmasına neden oldu.

Merkle Tree Capital’in baş yatırım sorumlusu Ryan McMillin ise Bitcoin fiyatının son 5 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin çok da endişe verici olmadığını, kötü günlerin geride kaldığını söyledi.