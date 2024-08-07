CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, Bitcoin’in önümüzdeki birkaç hafta boyunca mevcut fiyat bandında kalamaması halinde ayı piyasasının başlayabileceği konusunda uyardı.

Ki Young Ju, Bitcoin fiyatı 45 bin doların üzerinde kalırsa, bir yıl içinde yeniden rekor kırabileceğini düşünüyor.

Genel anlamda finansal piyasaların üzerinde kara bulutlar geziniyor. Ancak Ki, kriptonun gideceği yönün yukarı olduğuna inanmayı sürdürüyor.

CEO Bitcoin’de Toparlanma Bekliyor

Ki Young Ju, X’te takipçilerini kripto piyasasının hala kırılgan durumda olduğu konusunda uyardı. Ki, Bitcoin’in önümüzdeki bir ya da iki hafta boyunca mevcut işlem seviyesinde seyretmesi halinde toparlanabileceğini düşünüyor. Durgunluğun sürmesi ise ayı piyasası ihtimalini artırabilir.

CryptoQuant CEO’su, güncel düzeltmenin 2021 sonundan çok 2020 başını andırdığına dikkat çekti. CEO’ya göre mevcut durum, kripto piyasasının zayıflığından ziyade makroekonomik belirsizlik ile ilişkili.

Özellikle uzun vadeli yatırımcıların elindeki Bitcoin’leri yeni yatırımcılar ve kurumsal oyunculara transfer etmesi, kayda değer bir trend. Bireysel yatırımcıların piyasaya katılımı ise sınırlı. Bu değişim, ekonomik istikrarsızlık sırasında piyasayı desteklemede kilit önem taşıyabilir.

Küresel finans piyasaları, 5 Ağustos’ta ciddi bir düzeltme ile sarsıldı. Japonya’da Nikkei 225 yüzde 12’den fazla çakıldı. Dow Jones ve Nasdaq gibi dünyanın öbür ucundaki endeksler de aşağı yöneldi. Teknoloji devleri toplamda 650 milyar dolar kaybetti.

Bitcoin de düzeltmeden etkilendi. 64 bin dolar civarından işlem gören BTC, 50 bin doların altına çakıldı. En büyük kripto para, haber yayın saati itibarıyla yeniden 57 bin doların üzerinden işlem görüyor.