Bitcoin, analiste göre değerini beşe katlamak üzere.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para olan Bitcoin (BTC), makroekonomik nedenler ve kripto piyasasındaki koşullar nedeniyle bir süredir yatay seyrediyor. Ancak bir analiste göre BTC, yakında altı haneli fiyat seviyelerini görebilir.

Teknik analist Gert Van Lagen (X kullanıcı adı @GertvanLagen), BTC/USD paritesinin haftalık grafiğini inceledi. Analist, grafikte 2022 tarihinde başlayan fincan ve kulp formasyonu oluştuğunu tespit etti.

Fincan ve kulp bir devam formasyonudur. Dip yaptıktan sonra eski işlem fiyatına dönen varlık, bu hareketiyle çanağı andıran bir görünüm oluşturur. Devamında yaşanan kırılma ise yukarı yönde gerçekleşir ve formasyon, bu haliyle bir çay fincanını andırdığı için fincan ve kulp formasyonu olarak anılır.

Bu formasyon tespit edildiğinde beklenti, fincanın derinliği kadar yükseliş yaşanması yönündedir.

Analist van Lagen, haftalık Bitcoin grafiğinde de iki senedir fincan ve kulp formasyonu oluştuğunu ve BTC’nin kırılmayı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Dahası, analiste göre aynı grafikte boğa flaması formasyonu da oluştu. Boğa flaması da bir devam formasyonudur ve yükselişin devam edeceğine işaret eder. Van Lagen, BTC’nin boğa flaması formasyonunu dört hafta boyunca başarıyla test ettiğini ekledi.

Analist, bu analiz ışığında Bitcoin fiyatının 300 bin dolara ulaşacağını öngörüyor.

$BTC [3D] – Cup with Handle targeting $300k.

Price has broken out of the handle / bull flag and retested it successfully for about four weeks already.

🧨☕️ pic.twitter.com/gMAAuczD2J

— Gert van Lagen (@GertvanLagen) June 12, 2024