Bitcoin fiyatının rekor üstüne rekor kırmasının ardından, analistler zirveyi tahmin etmeye çalışıyor.

Bitcoin’in 70 bin doların üzerine çıkarak rekor kırma yolculuğu birçok açıdan sıra dışı oldu. Çoğu uzmana göre henüz yolun başında olan BTC’nin daha gidecek çok yolu var.

Analistler Bitcoin fiyatının zirveye ulaşacağı tarih olarak 2025’e işaret ediyor.

Bitcoin Boğa Piyasasının Zirvesi

Geçmiş verileri ve güncel piyasa performansını inceleyen Rekt Capital, BTC fiyatının tarihsel olarak halving’den sonraki 518-546 gün içinde zirveye ulaştığını tespit etti.

Mevcut döngü ise daha hızlı ilerliyor, dolayısıyla normal döngü uzunluğundan 260 gün kadar sapma olabilir. Hesaplamayı Bitcoin’in eski rekor seviyeyi geçmesinden itibaren yapan analist, zirvenin 266-315 gün içinde görülebileceğini öne sürdü.

Son birkaç gündür rekor tazeleyen BTC, güncel döngüde kritik bir noktayı geçmiş oldu. Rekt Capital’a göre hızlandırılmış döngü beklentisi gerçekleşirse, Bitcoin, Aralık 2014 ve Şubat 2025 tarihleri arasında zirveye ulaşabilir.

Bitcoin bu döngüde geçtiğimiz hafta rekor kırdı. Hızlandırılmış çerçeve doğrulanırsa, kripto para 266-315 gün içinde tepe noktaya ulaşabilir. Bu da Aralık 2024 ve Şubat 2025 arası bir tarihe denk geliyor.

Hedef 150 Bin Dolar Mı?

Bernstein analistleri, Bitcoin’in güncel performansından dolayı 2025 ortalarında 150 bin dolara ulaşmasına kesin gözüyle bakıyor.

Analistler, Bitcoin’in halving sonrası ciddi bir yükseliş trendine gireceğini düşünüyor.

Borsa yatırım fonlarına (ETF) giderek daha fazla yatırım yapıldığını vurgulayan analistler, Bitcoin için 150 bin doları hedefliyor. Analistler, beklenen ralliden kâr sağlamak isteyenlere Bitcoin madencilik şirketlerinin hisselerini satın almalarını tavsiye ediyor.

Analistlerden Gautam Chhugani ve Mahika Sapra, şöyle açıkladı:

Bitcoin’in geleneksel varlık portföyüne entegrasyonunda henüz ilk aşamalardayız. BTC’nin 150 bin dolara ulaşacağından artık daha eminiz.