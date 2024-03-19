Bitcoin, BitMEX borsasında 8.900 dolara geriledi. Söz konusu anlık düşüşe BitMEX’teki 55,49 milyon dolarlık BTC satış emri yol açtı.

BitMEX’in resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada söz konusu satış emirlerinin araştırıldığını söyledi.

Bitcoin BitMEX’te Sert Çakıldı

TradingView verilerine göre Bitcoin’deki ani çöküş, Türkiye saatiyle 01:40’ta başladı. Bitcoin sadece iki dakika içerisinde 8.900 dolara gerileyerek 2020 yılından bu yana görülen en düşük fiyat seviyesini kaydetti. Sonrasında hızlı bir şekilde toparlanan BTC yaklaşık 8 dakika sonra normal seviyelerine geri döndü.

Bu gelişmenin ardından popüler kripto para borsası BitMEX kullanıcılarını bilgilendirmek için kullanıcı fonlarının güvende olduğunu belirten bir açıklama yayınlandı. BitMEX’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Son birkaç saat içerisinde BTC-USDT spot piyasamızda büyük emirler satan bir kullanıcının dahil olduğu olağandışı faaliyeti araştırıyoruz.

BitMEX söz konusu sert düşüşün yalnızca spot piyasayı etkilediğini ve olaydan herhangi bir şekilde türev piyasalarının etkilenmediğini bildirdi.

BitMEX, borsanın düzgün bir şekilde çalıştığına ve tüm kullanıcı fonlarının güvende olduğuna dair güvence verdi.

Çöküşü Balina Satışı Tetikledi

Bitcoin’in bir anda 67.000 dolar bandından 8.900 dolara gerilemesi kripto para topluluğunda panik yarattı.

@syq adlı bir X kullanıcı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada bir kuruluşun yaklaşık 55,49 milyon dolar değerinde 850 BTC sattığını ve sonuç olarak BTC’nin 8.900 dolara gerilediğini söyledi.

Bitcoin’de bu tür çift haneli agresif düşüşler ilk kez yaşanmıyor. CryptoPotato olarak daha önce birçok kez Bitcoin’in çift haneli oranlarda sert düşüşler yaşadığını bildirmiştik.