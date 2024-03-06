Bitcoin, fiyatını 200 bin dolara taşıyacak büyük bir rallinin eşiğinde olabilir.

Yeni yıl kripto para piyasaları için şimdiye kadar harika geçti. Bitcoin, yalnızca iki ay içinde yüzde 60 değer kazandıktan sonra dün fiyat rekoru kırdı.

Bitcoin fiyatı, bir önceki rekor kırışında sonraki üç ayda üçe katlanmıştı. Benzer bir durum yaşanırsa, BTC fiyatı altı hanelere yükselebilir.

*$207,000 Posting on the run 🤦🏻‍♂️ — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) March 5, 2024

Bitcoin için 2021 büyük bir yıldı. BTC, kasım ayında o zaman onaylanan vadeli ETF’lerin etkisiyle 69.044 dolara fırlamıştı.

Bir sonraki yıl ise oldukça farklı geçti. Sektörde çok sayıda şirket çöküp iflas ederken, makroekonomik ortama da savaşlar ve enflasyon hakimdi. Sert çakılan BTC, yıl sonuna kadar 20 bin doların altına geriledi.

Geçtiğimiz yıl ise daha olumlu başladı. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, haziran ayında spot Bitcoin ETF başvurusu yaptı. BlackRock’ı finans dünyasından çok sayıda dev izledi. Bu gelişmenin ardından spot BTC ETF’lerin onaylanması ise “an meselesi” olarak görülmeye başlandı.

Sektördeki heyecana tepki veren BTC, 2024 başında 40 bin doları geçti. Spot ETF’lerin ocak ortasında onaylanmasıyla yüksek dalgalanma başladı. ETF’lerin sürekli yatırım alması, BTC fiyatını devamlı yükseltti.

BTC, dün Kasım 2021’de kaydettiği rekor fiyat seviyesini geçti. Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen ve BTC fiyatını nasıl etkilediği bilinen halving de göz önüne alınırsa, BTC’nin kısa vadede yükselmeye devam edeceği söylenebilir.

Yukarıda gönderide de belirtildiği gibi tarih tekerrür ederse, Bitcoin haziran ayına kadar 200 bin doları geçebilir. Bu durumda piyasa değeri de 4 trilyon dolara yükselecektir. BTC, bu fiyata ulaşması halinde Microsoft ve Apple’ı geride bırakmış olacak.