Bitcoin bir gündür yükseliyor, ancak fiyat dar bir aralıkta takılı kaldı. Bu formasyon yeni bir ralli başlatabilir mi?

Kripto analisti Titan of Crypto, 2 Eylül’de paylaştığı X gönderisinde Bitcoin grafiğinde daha önce görülmemiş bir teknik formasyon tespit ettiğini açıkladı.

Analiste göre, 100 günlük hareketli ortalama ve 200 günlük hareketli ortalama altın kesişim formasyonu oluşturdu.

Altın kesişim, genelde 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönde kesmesiyle oluşuyor. Formasyon trendin değişeceğinin ve yakında boğa piyasasının başlayacağının güçlü bir sinyali olarak değerlendiriliyor.

Bitcoin’in 100 günlük hareketli ortalaması, 2014’den beri 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrediyordu. Ancak 2023 sonunda yaşanan ölüm kesişimiyle altına geriledi. Bitcoin, bu olay gerçekleştikten sonra yüzde 170 değer artışı yaşamıştı.

100 günlük hareketli ortalama, yeniden 200 günlüğün üzerine çıkmak üzere. Analiste göre bu altın kesişim gerçekleşirse, eşi benzeri görülmemiş bir boğa piyasası başlayabilir.

Analist CrediBULL Crypto ise BTC’nin ralliden önce 56 bin dolara düşeceğini öngörüyor. Eylül ayının negatif fiyat hareketiyle geçeceğini düşünen çok sayıda analist bulunuyor.

Popüler analist Rekt Capital, Bitcoin’in bir süredir seyrettiği kanalın alt çizgisinin altına gerilediğine dikkat çekti. Kripto para, mevcut durumda bu çizgiyi dirence dönüştürmemek için uğraşıyor.

Analiste göre, Bitcoin’in yeniden kanal aralığında dönmek için haftayı en az 58.300 dolarda kapatması gerekiyor.

#BTC

Bitcoin doing all the right things to not turn the Channel Bottom (black) into new resistance

Currently trying to reclaim also the Higher Low (blue) dating back to July

Bitcoin needs a Weekly Close above $58300 to secure the black Channel$BTC #Crypto #Bitcoin https://t.co/JbrBCaiWud pic.twitter.com/8zzzj9oK0T

— Rekt Capital (@rektcapital) September 2, 2024