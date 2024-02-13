BTC yeni yılın en yüksek fiyat seviyesini görmüşken, Grayscale’in Bitcoin borsa yatırım fonundan (ETF) çıkan yatırım miktarı da azalmaya başladı. Diğer kripto fonlarına isa adeta yatırım yağıyor.

Kripto para borsası Bitfinex’in analistleri, 50 bin doları geçen Bitcoin için yükselişin sürebileceğine işaret eden zincir üstü veriler tespit etti.

Yeni Bitfinex Alpha raporuna göre, piyasa değerinin gerçekleşen değere oranı (MVRV) ve gerçekleşmiş fiyatlar gibi zincir üstü göstergeler, hala boğa sezonunun erken dönemlerinde olduğumuzu gösteriyor.

Fiyat Artışına Yer Var

MVRV oranı Bitcoin piyasa döngülerini, özellikle de tepe ve dipleri analiz ediyor. MVRV’nin 2,4’ten yüksek olması, piyasanın ciddi değerde gerçekleştirilmemiş kâr tuttuğunu ortaya koyarken, 1.0’ın altında bir oran ise gerçekleştirilmemiş zarara işaret ediyor.

Söz konusu oran, haber yayın saati itibarıyla destek işlevi gören 1 yıllık basit hareketli ortalamasının üzerinde. Tarihsel verilere göre bu hareket, büyük BTC fiyat yükselişlerinin devam edeceğinin sinyallerini veriyor.

MVRV’nin bu şekilde yükselişi, birikimcilerin kâr almayı tercih etmeden önce spot pozisyonlarını koruma kapasitesi ve isteklerinin arttığını yansıtıyor. Önceden görülen erkenden kâr alma eğilimi, yatırımcılara olası zarar kayıplarını önlemek için ilk rallide pozisyonlarını hızla kapattıran, ayı piyasasında edinilen deneyimlerin yol açtığı travma sonrası stres bozukluğu olarak tanımlanabilir.

MVRV’nin yanı sıra, kısa vadeli yatırımcılar arasındaki gerçekleşen fiyat da pozitif sinyaller veriyor. Bu gruptaki yatırımcıların kâr alma işini azaltması, BTC için daha fazla fiyat artışına yer olduğunu ortaya koyuyor.

Bitcoin ETF’lerine Yatırım Yağıyor

BTC yeni yılın en yüksek fiyat seviyesini görmüşken, Grayscale’in Bitcoin borsa yatırım fonundan (ETF) çıkan yatırım miktarı da azalmaya başladı. Diğer kripto fonlarına isa adeta yatırım yağıyor.

ETF’ler geçtiğimiz ay onaylandıktan sonra, BTC’nin yüzde 21’e yakın çakıldığını hatırlayın. Bu çakılmaya Grayscale GBTC’den çekilen, öbür yandan da diğer fonlara aktarılan yüklü miktarlar eşlik etti.

Şimdi ise işler değişti, GBTC’de satışlar azaldı. Diğer dokuz ürüne yatırılan miktar ise 216.309 BTC’yi aştı. Yani dokuz ETF, artık Ağustos 2020’de birikime başlayan MicroStrategy’den daha fazla BTC’ye sahip.

Bitfinex, piyasanın Bitcoin halving’i beklediği bu günlerde söz konusu ürünlere girişlerin süreceğini öngörüyor.

“Borsa ürünlerine yatırım yağması, yaklaşan Bitcoin halving ve likit olmayan arzın yüksek kalması -BTC arzının yüzde 70’i uzun vadeli yatırımcıların elinde- gibi faktörler, BTC fiyat hareketleri için son derece olumlu bir tablo çiziyor.”