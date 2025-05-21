Bitcoin (BTC), 109.000 dolarda biriken kısa (short) pozisyonların hemen altında işlem görüyor ve piyasada tüm gözler yeni bir tarihi zirve ya da ani bir reddedilme ihtimaline çevrildi.

Zirveye mi Gidiyor, Yoksa Satış mı Gelecek?

BTC, Salı günü tarihinin en yüksek günlük kapanışını 106.928,64 dolarda gerçekleştirdi ve ardından 107.000 doların üzerine tırmandı. Son yükselişle birlikte piyasanın odak noktası, özellikle 109.000 dolar seviyesinde yığılan likiditeyle birlikte kısa pozisyonlara kaydı. Eğer bu seviye aşılırsa, kısa pozisyondaki trader’lar tasfiye olabilir ve fiyat yeni bir rekora ulaşabilir.

Son günlerde Bitcoin’in yükselişi, vadeli işlemlerde açık pozisyonların bir günde 31 milyar dolardan 35 milyar dolara sıçramasıyla desteklendi. Kaldıraçlı işlemlerde kısa pozisyonların payı son iki günde hızla artarak, şu anda kripto para borsalarındaki tüm pozisyonların %54’ünden fazlasını oluşturuyor. Bu durum genellikle, fiyatın kısa pozisyonları “squeeze” ederek daha da yükseleceğine işaret edebilir.

BTC, Asya ve Avrupa işlemlerinde 107.600 dolar seviyesinde işlem gördü ve piyasa hakimiyeti tekrar %60,9’a yükseldi. Bu da altcoin sezonunun tekrar ertelendiği anlamına geliyor. ABD piyasalarının açılmasıyla birlikte, fiyatın yönü daha net bir şekilde belli olacak.

Piyasa Yapısı: Risk, Fırsat ve Duygular

Kısa pozisyonların yoğunlaşması, iki ihtimali de beraberinde getiriyor: Ya satış baskısı ile yükseliş sona erecek ve kârlar silinecek, ya da fiyat 109.000 doları kırarak yeni bir ATH’ye (tüm zamanların en yüksek seviyesi) ulaşacak.

Korku ve Açgözlülük Endeksi bir haftadan fazla süredir 70 civarında seyrediyor ve aşırı açgözlülük bölgesine geçilmedi. Bireysel yatırımcılar daha iyimserken, kurumsal yatırımcılar temkinli.

BTC türev piyasasında pozisyonlar yeni bir aralığa taşınmış durumda; fiyat şimdilik 105.000 dolar ile 109.000 dolar bandında hareket ediyor. Yatırımcılar, BTC’nin kısa pozisyonları kırarak yukarı mı çıkacağını yoksa uzun (long) pozisyonları tasfiye ederek aşağı mı döneceğini izliyor.

Hyperliquid Balinası ve BTC’deki Yüksek Riskli Pozisyonlar

Son yükselişten en çok faydalananlar, Hyperliquid borsasında yüksek riskli yükseliş pozisyonu açan trader’lar oldu. Bir balina, 94.605 dolar likidasyon fiyatıyla 107.000 doların hemen altında long pozisyona girdi. Ancak, BTC fiyatı kısa sürede yeniden 107.000 dolara inince balinanın kazancı 800 bin dolardan 55 bin dolara geriledi.

Zincir üstü veriler, Hyperliquid’te üç büyük balina pozisyonunun BTC’de hâlâ yükseliş yönlü olduğunu gösteriyor. Bu balinalardan biri, 107.000 doların üzerinde long pozisyona sahip ve şu anda kayıpta.

Son haftalarda hem kâr satışları hem de ETF ve şirket hazinelerinden gelen yeni alımlar dikkat çekiyor. Bitcoin volatilite endeksi %1,35’te seyrediyor; bu da fiyatın son bir ayda dar bir aralıkta işlem gördüğünü gösteriyor.

Özetle, Bitcoin’in yeni bir ATH’ye koşması ya da kısa vadeli bir düzeltmeye gitmesi, önümüzdeki saatlerde piyasadaki hacim ve kaldıraçlı pozisyonların yönetimine bağlı olacak.