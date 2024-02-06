Uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları, piyasadaki toparlanmaya rağmen BTC’lerini satma konusunda pek de istekli görünmüyor.

Geride bıraktığımız Ocak ayında BTC fiyatı çoğunlukla yatay seyirde işlem gördü. Lider kripto para birimi Bitcoin, 11 Ocak’ta 49.000 doların üzerine yükseldikten sonra 38.500 dolara kadar geriledi. BTC fiyatı sonrasında toparlanarak 43.000 dolar bandına geri döndü.

En son veriler, uzun vadeli Bitcoin (BTC) yatırımcılarının piyasadaki toparlanmaya rağmen varlıklarını satmaya pek de istekli olmadığını gösteriyor. Bununla birlikte kısa vadeli Bitcoin yatırımcıları geride bıraktığımız Ocak ayında yaşanan yükseliş sırasında kazançlar elde etmiş olabilir.

CryptoQuant analisti ‘Mignolet’ tarafından paylaşılan Binary CDD verileri, bu süreçte uzun vadeli yatırımcıların varlıklarını satma konusunda isteksiz olduğunu gösteriyor.

The density of Binary CDD data is increasing. "It's still worth monitoring, but finally, it has broken out of this range."

by @mignoletkr Full Post👇https://t.co/d4OWhKkVK5 pic.twitter.com/mCYWDyocL9 — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) February 5, 2024

Bitcoin’de Yükseliş Sinyalleri

Bitcoin Binary CDD verisi, transfer edişen kripto paraların tekrar harekete geçmeden önce kaç gün boyunca bekletildiğini hesaplıyor. Binary CDD verisine eşlik eden 182 günlük hareketli ortalama, boğa sezonunun başlangıcına işaret ediyor. Veriler aynı zamanda Bitcoin’deki birikim sürecinin geride kaldığını gösteriyor ki bu da potansiyel bir yükseliş trendinin başlangıcı olarak yorumlanabilir.

Binary CDD ya da Yok Edilen Coin Günleri (CDD) olarak bilinen metrik, uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının hareketlerini yansıtıyor. Bu çerçevede Binary CDD verilerinin yoğunluğundaki yükseklik, uzun vadeli yatırımcıların harekete geçtiğini gösteriyor.

Tarihteki yükseliş döngüleri sırasında fiyatlar yükseldikçe uzun vadeli yatırımcıların hareketlerinin yoğunlaşması dikkat çekiyor. Öte yandan düşüş trendlerinde ise uzun vadeli yatırımcıların aktivitesi azalıyor. Bu döngüsel model, Bitcoin’deki piyasa döngülerini anlamak açısından büyük bir öneme sahip.

Bitcoin Birikim Trendleri

CryptoQuant analisti Mignolet’in bu analizi, Bitcoin’e yönelik güçlü talebin ortasında geldi. Zira son dönemde Bitcoin balinaları aktif olarak Bitcoin biriktirmeye ve rezervlerindeki BTC miktarını önemli ölçüde arttırmaya devam ediyor.

Veriler, geride bıraktığımız hafta Bitcoin balina adreslerinin sayısı artarken küçük çaplı Bitcoin cüzdanlarının sayısının ise azaldığına işaret ediyor. Santiment tarafından yapılan bir analiz, içerisinde 1.000 ile 10.000 arasında varlık bulunan cüzdan adreslerine geride bıraktığımız hafta 47 yeni cüzdanın eklediğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte içerisinde 100 ile 1.000 arasında BTC bulunan cüzdan adreslerinin sayısı ise bu süreçte %1,1 oranında azaldı.