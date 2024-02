Uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları, piyasadaki toparlanmaya rağmen BTC’lerini satma konusunda pek de istekli görünmüyor.

Geride bıraktığımız Ocak ayında BTC fiyatı çoğunlukla yatay seyirde işlem gördü. Lider kripto para birimi Bitcoin, 11 Ocak’ta 49.000 doların üzerine yükseldikten sonra 38.500 dolara kadar geriledi. BTC fiyatı sonrasında toparlanarak 43.000 dolar bandına geri döndü.

En son veriler, uzun vadeli Bitcoin (BTC) yatırımcılarının piyasadaki toparlanmaya rağmen varlıklarını satmaya pek de istekli olmadığını gösteriyor. Bununla birlikte kısa vadeli Bitcoin yatırımcıları geride bıraktığımız Ocak ayında yaşanan yükseliş sırasında kazançlar elde etmiş olabilir.

CryptoQuant analisti ‘Mignolet’ tarafından paylaşılan Binary CDD verileri, bu süreçte uzun vadeli yatırımcıların varlıklarını satma konusunda isteksiz olduğunu gösteriyor.

