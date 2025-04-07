Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 7 Nisan Pazartesi günü 74.604 dolara gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyesini kaydetti. ABD’de Başkan Donald Trump’ın gümrük tarifeleri ve küresel piyasalardaki çalkantılar yatırımcıları tedirgin ediyor.

Özet:

Bitcoin (BTC) son 24 saatte %9,8 oranında değer kaybederek 74.604 dolara kadar geriledi.

BTC’de 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamanın altına gerilemesiyle Ölüm Kesişimi (Death Cross) oluştu.

Bitcoin (BTC) Neden Düşüyor?

Kripto para piyasasında dalgalanmalar sürerken, Bitcoin’in 80.000 dolar altına düşmesi dikkat çekiyor. ABD ve Çin arasındaki yeni gümrük tarifeleri piyasaları sarsarken, yatırımcılar Bitcoin’in nasıl tepki vereceğini merak ediyor.

Ayrıca, CoinGlass verilerine göre son 24 saatte 1,37 milyar dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi. Bunun 1,21 milyar dolarlık aslan payını uzun (long) pozisyonlar oluşturuyor. Bu durum kripto para piyasasındaki satış baskısını artırıyor ve fiyatlardaki düşüşü hızlandırıyor.

Bitcoin İçin Teknik Analiz: Ölüm Kesişimi ve Destek Seviyeleri

Bitcoin, geçtiğimiz ay 200 günlük hareketli ortalamanın altına indikten sonra yükselen kama formasyonunu aşağı yönlü kırarak düşüş eğilimini sürdürdü. Pazar akşamı 79.000 dolar seviyesine kadar gerileyen BTC, ölüm kesişimi (death cross) oluşturarak daha fazla düşüş sinyali verdi.

74.000 dolar: 2023’ün zirve seviyelerini belirleyen trend çizgisine yakın.

2023’ün zirve seviyelerini belirleyen trend çizgisine yakın. 65.000 dolar: Ağustos ve Eylül 2023 zirvelerine denk gelen psikolojik destek.

Ağustos ve Eylül 2023 zirvelerine denk gelen psikolojik destek. 57.000 dolar: 2023 Mayıs dip seviyesi, alıcıların ilgisini çekebilir.

Eğer Bitcoin bu seviyelerden sıçrama yaparsa, yatırımcıların takip etmesi gereken direnç noktası 87.000 dolar olacak. Bu bölge, hem 50 günlük hem de 200 günlük hareketli ortalamalarla kesişiyor ve fiyatın yükseliş yönlü ivme kazanması için kritik öneme sahip.

Jim Cramer’dan 1987 Kara Pazartesi Uyarısı

CNBC’nin “Mad Money” programının sunucusu Jim Cramer, piyasaların 1987’deki Kara Pazartesi benzeri bir çöküş yaşayabileceğini söyledi. ABD borsalarında geçen hafta 6,5 trilyon dolarlık değer kaybı yaşandı ve bu durum kripto piyasasını da etkiliyor.

BREAKING: JIM CRAMER WARNS OF "1987 TYPE BLACK MONDAY CRASH" TOMORROW. THE BIGGEST BOTTOM SIGNAL IS HERE. pic.twitter.com/RgPrdFrXEb — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) April 6, 2025

Ancak kripto yatırımcıları Cramer’in uyarılarını ters bir gösterge olarak görüyor. “Ters Cramer Kuralı”na göre, Cramer’in aşırı endişesi, piyasanın dip noktasına yakın olduğuna işaret edebilir.

Kripto analistleri bu durumu bir alım fırsatı olarak değerlendirirken, Bitcoin’in 77.000 doların altına düşmesi akümülatif bir süreç başlatabilir.

Sonuç: Düşüş Devam Edebilir mi?

Bitcoin’in 80.000 doların altına düşmesi, piyasalarda küresel makroekonomik risklerin etkisini artırıyor. Ancak, yatırımcılar 74.000 ve 65.000 dolar seviyelerini potansiyel destek olarak takip etmeli.

Eğer piyasa 87.000 dolarlık direnci kırarsa, Bitcoin’in toparlanma şansı artabilir. Aksi takdirde, yeni bir satış dalgası 57.000 dolara kadar bir düşüş riskini gündeme getirebilir.