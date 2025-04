Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 7 Nisan Pazartesi günü 74.604 dolara gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyesini kaydetti. ABD’de Başkan Donald Trump’ın gümrük tarifeleri ve küresel piyasalardaki çalkantılar yatırımcıları tedirgin ediyor.

Kripto para piyasasında dalgalanmalar sürerken, Bitcoin’in 80.000 dolar altına düşmesi dikkat çekiyor. ABD ve Çin arasındaki yeni gümrük tarifeleri piyasaları sarsarken, yatırımcılar Bitcoin’in nasıl tepki vereceğini merak ediyor.

Ayrıca, CoinGlass verilerine göre son 24 saatte 1,37 milyar dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi. Bunun 1,21 milyar dolarlık aslan payını uzun (long) pozisyonlar oluşturuyor. Bu durum kripto para piyasasındaki satış baskısını artırıyor ve fiyatlardaki düşüşü hızlandırıyor.

Bitcoin, geçtiğimiz ay 200 günlük hareketli ortalamanın altına indikten sonra yükselen kama formasyonunu aşağı yönlü kırarak düşüş eğilimini sürdürdü. Pazar akşamı 79.000 dolar seviyesine kadar gerileyen BTC, ölüm kesişimi (death cross) oluşturarak daha fazla düşüş sinyali verdi.

Eğer Bitcoin bu seviyelerden sıçrama yaparsa, yatırımcıların takip etmesi gereken direnç noktası 87.000 dolar olacak. Bu bölge, hem 50 günlük hem de 200 günlük hareketli ortalamalarla kesişiyor ve fiyatın yükseliş yönlü ivme kazanması için kritik öneme sahip.

CNBC’nin “Mad Money” programının sunucusu Jim Cramer, piyasaların 1987’deki Kara Pazartesi benzeri bir çöküş yaşayabileceğini söyledi. ABD borsalarında geçen hafta 6,5 trilyon dolarlık değer kaybı yaşandı ve bu durum kripto piyasasını da etkiliyor.

