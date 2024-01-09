Bitcoin (BTC) son 24 saatlik zaman diliminde son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu süreçte altcoin’lerin büyük bir bölümü de Bitcoin’i takip etti. Solana (SOL) 100 doların üzerine geri döndü, Avalanche (AVAX) %12 değer kazandı.

Son birkaç gündür 43.000 dolar ile 44.000 dolar aralığında işlem gören Bitcoin (BTC) sert bir sıçrama yaparak 47.000 doları aştı. Böylelikle Bitcoin (BTC) 2022 yılının Nisan ayından bu yana ilk kez bu seviyenin üzerine yükselmiş oldu.

Çoğu altcoin de bu süreçte yükselişe geçti. Sonuç olarak kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatlik zaman diliminde 100 milyar dolarlık artış yaşadı.

Bitcoin (BTC) 47.000 Doları Aştı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) 10 Ocak tarihine kadar spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin kararını açıklayacak. Haliyle piyasada SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakacağına dair beklentiler oldukça yüksek. Sonuç olarak bu durum BTC fiyatına da yansıdı.

Geride bıraktığımız hafta SEC’in spot Bitcoin ETF’lerini yılın ikinci çeyreğinden önce onaylamayacağına dair spekülasyonlar sırasında Bitcoin’de 5.000 dolarlık önemli bir çöküş yaşanmıştı. Bu süreçte altcoin’ler de ciddi şekilde zarar gördü. Yılın ilk haftasındaki bu hareketlilik hafta sonunda yerini sakinliğe bıraktı.

8 Ocak Pazartesi günü Bitcoin (BTC) 43.200 dolara kadar geriledi. Ancak saatler içerisinde piyasadaki manzara değişti ve BTC agresif bir şekilde yükselişe geçti. Spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunan şirketlerin, ürünlerine dair işlem ücretlerini açıklaması sonucunda BTC fiyatı 45.000 doları aştı. Takip eden saatler içerisinde ise Bitcoin (BTC) 47.000 dolarla son iki yılın en yüksek seviyesi olan 47.250 dolara yükseldi.

Sert yükselişin ardından fiyat düzeltmesine giden lider kripto para birimi şu anda 46.500 dolar bandında işlem görüyor. Bitcoin’in (BTC) piyasa değeri 910 milyar doların üzerinde. Bitcoin’in (BTC) altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %53,2 seviyesinde.

Altcoin’ler de Yükselişe Geçti

Son birkaç gündür altcoin’lerin büyük bir bölümü de düşüş trendindeydi. Ancak son 24 saatte işler değişti. Geçen haftaki düşüş trendi sırasında 90 doların altına kadar gerileyen Solana (SOL), yüksek piyasa değerli altcoin’ler arasında en iyi performansı gösteren proje oldu. Solana (SOL) son 24 saatlik zaman diliminde %10,7 oranında değer kazanarak 100 doların üzerinde yükseldi.

Avalanche (AVAX) da benzer şekilde son 24 saatlik zaman diliminde %10 oranında değer kazandı ve 36,29 dolara yükseldi.

Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Internet Computer (ICP) ve Polygon (MATIC) de bu süreçte %5’in üzerinde değer kazandı.

Piyasa değerine göre en büyük 100 kripto para arasında en çok yükseliş yaşayan projeler ise şu şekilde:

HNT %30,2 BONK %27 BSV %20,6 TIA %18,9 TAO %15,7 SEI %16,5 LDO %%15,1 WEMIX %12,3 WOO %12 ASTR %11,7

Son 24 saatte yaşanan gelişmeler sonucunda kripto para piyasasının piyasa değeri %4,83 oranında artarak 1,72 trilyon dolara yükseldi.