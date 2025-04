Kripto paralara yönelik sert eleştirileriyle tanınan Peter Schiff, Bitcoin’in küresel piyasalardaki son dalgalanmalar karşısında beklediğinden daha fazla direnç gösterdiğini söyledi.

3 Nisan Perşembe günü, finans piyasaları için oldukça zor geçti. Büyük ölçekli ticaret tarifeleri, borsa, emtia ve kripto para piyasasında sert dalgalanmalara neden oldu. Ancak Bitcoin (BTC), birçok eleştirmene rağmen istikrarını koruyarak şaşırttı.

Bitcoin, %5,7’lik bir düşüş yaşadı ki bu, NASDAQ’ın kayıplarına yakın ve Russell 2000 endeksinden biraz daha iyi bir performans anlamına geliyor. Büyük bir zafer olmasa da, tam bir felaket de yaşanmadı.

Bitcoin’e karşı sık sık “balon” benzetmesi yapan Schiff, altın ile olan ters korelasyonun BTC’yi daha fazla düşüşten korumuş olabileceğini belirtti. O gün altın fiyatları da geriledi ve bu durum, Bitcoin üzerindeki satış baskısını hafifletmiş olabilir.

Öte yandan, Bitcoin’e olan ilgisiyle bilinen MicroStrategy’nin (MSTR) bu düşüş sırasında alım yaptığına dair spekülasyonlar var. Eğer bu doğruysa, piyasadaki satış baskısını dengelemeye yardımcı olmuş olabilir.

It's also possible that MSTR bought a lot of Bitcoin today to prop up the price.

— Peter Schiff (@PeterSchiff) April 3, 2025