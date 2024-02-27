Bitcoin (BTC), Nisan ayındaki blok ödülü yarılanmasından önce tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselebilir mi?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) günün erken saatlerinde 57.000 doları aştı. Bu süreçte pek çok analiz de tepetaklak oldu.

Son birkaç gündür 52.000 dolar direncini geçmekte zorlanan Bitcoin, günün erken saatlerinde harekete geçerek %9’u aşkın oranda değer kazandı ve 57.000 doları aştı. Bu gelişmenin ardından pek çok analist, Bitcoin’in Nisan ayındaki blok ödülü yarılanmasından önce 69.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıp ulaşamayacağını tartışmaya başladı.

At this rate, it's highly likely Bitcoin breaks $69,000 before April halving. People have no idea what's happening or what's coming. Prepare mentally for 10k candles a day. pic.twitter.com/vIHFSeukDe — Duo Nine ⚡ YCC (@DU09BTC) February 26, 2024

Lider kripto para birimi Bitcoin şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinden %23 uzakta. Yükseliş trendinin devam etmesi durumunda BTC fiyatının Nisan ayından önce tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması olası görünüyor.

Spot Bitcoin ETF’lerine Yönelik Girişler

Hiç şüphesiz spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması, BTC’deki yükseliş trendini tetikleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Zira spot Bitcoin ETF’leri, piyasaya sürülmelerini takip eden yaklaşık 1 aylık süreçte 50 milyar dolarlık kümülatif işlem hacmine ulaştı.

Spot Bitcoin ETF’lerinin işlem hacmi son 24 saatte ise 3,24 milyar doların üzerine yükseldi.

Yükseliş trendinin devam etmesi ve benimsenmenin artması durumlarında Bitcoin’in Nisan ayındaki yarılanmadan önce tüm zamanların en yüksek seviyelerine yükselmesi kolaylaşabilir.

OpenAI’ın yapay zeka tabanlı sohbet botu ChatGPT de yükseliş trendinin devam etmesi durumunda BTC’nin Nisan ayından önce tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

Her ne kadar biraz tereddüt etse de ChatGPT, Bitcoin’de blok ödülü yarılanmalarının tarihsel olarak varlığa yönelik ilgiyi arttırdığını kabul etti. ChatGPT önümüzdeki dönemde Bitcoin’de takip edilmesi gereken metriklere şunları örnek olarak gösterdi:

Arz ve talep dinamikleri

Teknik analiz trendleri

Piyasa duyarlılığı ve yatırımcı davranışları

Şu anda Bitcoin’e yönelik talebin, arzdan çok daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Zira Bitcoin’deki yükselişin nedeni de bu. 27 Şubat 2024 tarihi itibariyle Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi 79 puanla aşırı açgözlülük bölgesine işaret ediyordu.

Harcanmış İşlem Çıktısı Kar Oranı (SOPR) oranı da uzun vadeli yatırımcıların piyasadaki yükseliş trendine rağmen sabırlı kalmaya devam ettiklerini ve satış yapma niyetinde olmadıklarını gösteriyor.

Kripto para piyasasında fiyat dalgalanmalarının arttığı dönemlerde %20’lik yükselişlerin ve düşüşlerin devede kulak olarak kalabileceğini hatırlatmak gerekiyor. Popüler analist Due Nine da bu duruma dikkat çekerek Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesinden yalnızca %23 uzakta olduğunu bildirdi.

Due Nine mevcut şartlarda Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine yalnızca bir günde yükselebileceğini düşünüyor. Analist konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

BTC 69 bin dolara ulaştığında fiyat dalgalanmalarının yeniden artmasını bekliyorum. Bazıları kar elde edecek, ancak düşüşler uzun sürmeyecek. Milyarlarca dolar, BTC satın almak için sıraya girmiş durumda.