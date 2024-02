Bitcoin (BTC), Nisan ayındaki blok ödülü yarılanmasından önce tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselebilir mi?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) günün erken saatlerinde 57.000 doları aştı. Bu süreçte pek çok analiz de tepetaklak oldu.

Son birkaç gündür 52.000 dolar direncini geçmekte zorlanan Bitcoin, günün erken saatlerinde harekete geçerek %9’u aşkın oranda değer kazandı ve 57.000 doları aştı. Bu gelişmenin ardından pek çok analist, Bitcoin’in Nisan ayındaki blok ödülü yarılanmasından önce 69.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıp ulaşamayacağını tartışmaya başladı.

At this rate, it's highly likely Bitcoin breaks $69,000 before April halving.

People have no idea what's happening or what's coming. Prepare mentally for 10k candles a day. pic.twitter.com/vIHFSeukDe

