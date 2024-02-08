Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5’ten fazla değer kazanarak 45.000 doları aştı. Bir süredir 20 günlük EMA’nın üzerinde seyreden ve 44.700 dolar direncini de kıran BTC, keskin şekilde yükselmeye devam ediyor.

Peki Bitcoin fiyatı neden yükseliyor? Gelin göz atalım.

Bitcoin ETF’lerine İlgi Büyük

ABD’de yıllar süren beklemenin ardından nihayet geçtiğimiz ay onaylanan spot Bitcoin ETF’leri yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

SEC’in onay verdiği 11 ETF’ye aktarılan net değer, yatırım fonlarının işleme açıldığı 11 Ocak’tan günümüze 1,7 milyar doları aştı. Hatta BlackRock tarafından piyasaya sürülen iShares Bitcoin Trust (IBIT), Bloomberg’e göre ABD’de listelenen 3.109 ETF arasında 2024’te en çok yatırım alan 5 ETF arasına yükseldi.

Öte yandan, Grayscale’in spot ETF’ye dönüştürdüğü Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), bir süredir hem yüksek işlem ücretleri hem de alternatiflerinin ortaya çıkması nedeniyle yatırımcı kaçışına sahne oluyordu. GBTC’den çıkışlar da son günlerde azaldı ve Bitcoin fiyatını baskılayabilecek bir faktör ortadan kalktı.

🔎 Update on US Spot #Bitcoin ETFs see total net inflows of $1.79B since launch pic.twitter.com/klYS5duhtn — Crypto.com Research & Insights (@cryptocom_rni) February 8, 2024

Türev Piyasası Yükselişe Oynadı

Kripto para piyasasında geçtiğimiz 24 saatte 125 milyon dolar değerinde pozisyon likide edildi. Bunun 106 milyon dolar gibi ezici bir çoğunluğu kısa pozisyonlar oldu.

Likide edilen 55 milyon dolar değerinde Bitcoin pozisyonlarının da neredeyse tamamı kısa pozisyonlardan oluşuyor.

Bununla beraber, Bitcoin fiyatında geçmişte yaşanan ani yükseliş hareketleri öncesinde BTC türev piyasasının açık pozisyon (OI) değerinde de sık sık fırlamalar görüldü.

Coinglass verilerine göre Bitcoin vadeli piyasasının açık pozisyon değeri, geçtiğimiz 24 saatte neredeyse 2 milyar dolar artış gösterdi. Açık pozisyonların dolar değeri 17,2 milyar dolardan 19,2 milyar dolar civarına yükseldi.

Bunların yarıdan biraz fazlasını yükseliş bekleyen uzun pozisyonlar oluşturuyor. BTC açık pozisyonlarının değeri haber yayın saati itibarıyla artmaya devam ediyor.

Piyasa Duyarlılığı Son Derece Pozitif

Bitcoin ağında bir sonraki blok ödülü yarılanmasının (halving) nisan ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Halving sonrası, madencilerin ürettikleri blok başına kazandıkları 6,25 BTC’lik blok ödülü yarı yarıya azalacak.

Bitcoin’in genellikle halving’i izleyen ayarlarda boğa koşusuna başlaması, fiyatta orta vadede yükseliş bekleyen yatırımcıları olumlu bir havaya büründürüyor olabilir.

Bitcoin piyasa duyarlılığını ölçen Korku ve Açgözlülük Endeksi ise 8 Şubat itibarıyla 66 puan, yani “açgözlülük” bölgesinde ölçülüyor. BTC, çoğunlukla endeks 70 puanı gördüğü zaman düzeltme yapmaya başlıyor.