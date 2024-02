Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5’ten fazla değer kazanarak 45.000 doları aştı. Bir süredir 20 günlük EMA’nın üzerinde seyreden ve 44.700 dolar direncini de kıran BTC, keskin şekilde yükselmeye devam ediyor.

Peki Bitcoin fiyatı neden yükseliyor? Gelin göz atalım.

ABD’de yıllar süren beklemenin ardından nihayet geçtiğimiz ay onaylanan spot Bitcoin ETF’leri yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

SEC’in onay verdiği 11 ETF’ye aktarılan net değer, yatırım fonlarının işleme açıldığı 11 Ocak’tan günümüze 1,7 milyar doları aştı. Hatta BlackRock tarafından piyasaya sürülen iShares Bitcoin Trust (IBIT), Bloomberg’e göre ABD’de listelenen 3.109 ETF arasında 2024’te en çok yatırım alan 5 ETF arasına yükseldi.

Öte yandan, Grayscale’in spot ETF’ye dönüştürdüğü Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), bir süredir hem yüksek işlem ücretleri hem de alternatiflerinin ortaya çıkması nedeniyle yatırımcı kaçışına sahne oluyordu. GBTC’den çıkışlar da son günlerde azaldı ve Bitcoin fiyatını baskılayabilecek bir faktör ortadan kalktı.

🔎 Update on US Spot #Bitcoin ETFs see total net inflows of $1.79B since launch pic.twitter.com/klYS5duhtn

— Crypto.com Research & Insights (@cryptocom_rni) February 8, 2024