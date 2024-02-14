Gelin Bitcoin’in 51.000 doların üzerine yükselmesinin arkasındaki iki olası nedene yakından bakalım…

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son 24 saatte yönünü tekrar yukarıya çevirdi ve 2021 yılının Aralık ayından bu yana ilk kez 51.600 doların üzerine yükseldi. CoinMarketCap verileri Bitcoin’in (BTC) son 24 saatte %3,69 ve son bir haftada ise %20,50 oranında değer kazandığını gösteriyor.

Söz konusu yükseliş, 13 Şubat’ta ABD’de TÜFE verilerinin açıklanmasının ardından Bitcoin fiyatının 48.500 doların altına gerilemesinden saatler sonra geldi. Bitcoin’in 51.600 doların üzerine kadar yükselmesiyle kripto para piyasasında yaklaşık 222 milyon dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi.

Dolayısıyla bu durum, yüksek kaldıraç kullanmanın yatırımcılar için ne denli zararlı olduğunu gözler önüne seriyor.

Peki Bitcoin’deki yükselişin olası nedenleri neler?

Spot Bitcoin ETF’lerine Girişler Yükselişte

SEC’in 10 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’lerine onay vermesi, kripto para piyasası açısından dönüm noktası niteliğinde bir gelişmeydi. Spot Bitcoin ETF’lerinin ABD borsalarındaki ilk işlem gününde Bitcoin fiyatı 49.000 dolara dokundu. Ancak ikinci işlem gününde hacmin beklenildiği kadar yüksek olmaması ve çeşitli nedenler sonucunda BTC fiyatı iki kez 38.500 doların altını test etti.

Ancak geride bıraktığımız çarşamba günüyle birlikte yönünü tekrar yukarıya çeviren lider kripto para birimi, tekrar yükselişe geçti. Bu yükselişin nedenlerinden biri de spot Bitcoin ETF’lerine yönelik kurumsal yatırım girişi olabilir.

Veriler, 13 Şubat günü spot BTC ETF’lerine 630 milyon doların üzerinde yatırım yapıldığını gösteriyor. Bununla birlikte BlackRock ve Fidelity’nin Bitcoin ETF’lerine girişler artarken Grayscale’ın Bitcoin ETF’i GBTC’deki çıkışlar ise sürüyor.

Spot Bitcoin ETF’leri geleneksel yatırımcılara, kripto paraların işlem yapma ve depolama gibi şahsına münhasır zorluklarıyla uğraşmadan tıpkı hisse alır gibi BTC’ye yatırım yapmasına olanak sağlıyor. ETF’ler, geleneksel finans alanında son derece popüler yatırım araçlarıdır.

Blok Ödülü Yarılanması Yaklaşıyor

Bitcoin’de dördüncü blok ödülü yarılanmasının Nisan ayının başlarında gerçekleşeceği öngörülüyor. Blok ödülü yarılanması yalnızca bugünkü değil, son dönemdeki yükselişlerde başrol oynayan katalizörlerden biri olabilir.

Zira blok ödülü yarılanmasıyla Bitcoin blockchain’inde madencilere ödenen blok ödülleri yarı yarıya azaltılacak. Bu da Bitcoin üretimini azaltarak varlık üzerinde deflasyonist bir etki yaratacak. Ekonominin en temel teorilerinden arz-talep dengesi.

Bu teori, bir varlığa yönelik talebin aynı kaldığı veya arttığı senaryoda arzın azalması halinde fiyatlar genel düzeyinin yükseleceğini belirtiyor.

Bitcoin’de şimdiye kadar 2012, 2016 ve 2020 tarihlerinde blok ödülü yarılanması gerçekleşti. Bu yarılanmaların her birinden önce ve sonra Bitcoin’de kayda değer yükselişler yaşandı. Bitcoin fiyatı, blok ödülü yarılanmasını takip eden aylar içerisinde her seferinde yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirledi.