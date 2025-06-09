Bitcoin (BTC), Avrupa işlem saatlerinde ani bir yükselişle 108 bin doların üzerine tırmandı. Sabah saatlerinde 106 bin doların altında işlem gören lider kripto para birimi, öğleden sonra boğaların kontrolü ele almasıyla ivme kazandı. Son dört saatte 60 milyon dolarlık short pozisyon likidasyonu yaşandı.

Kripto para piyasasında görülen bu ani hareket, ABD ile Çin heyetlerinin Londra’da yeniden ticaret müzakerelerine başlamasıyla aynı zamana denk geldi. İki ülkenin, son dönemde zayıflayan ticaret ateşkesini yeniden rayına oturtmak için görüşmelere başladığı bildirildi.

Görüşmelere, ABD adına Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin tarafında ise Başbakan Yardımcısı He Lifeng başkanlık ediyor.

Bu gelişmelerin hemen öncesinde, popüler DEX platformu Hyperliquid üzerinde büyük bir balina, 5 milyon USDC yatırarak 20x kaldıraçla long pozisyon açtı. Her ne kadar bu pozisyon dikkat çekici olsa da, fiyat artışının temel nedeni olarak jeopolitik iyimserliğin öne çıktığı belirtiliyor.

Bu tür diplomatik gelişmelerin küresel piyasalarda risk iştahını artırması, yatırımcıların Bitcoin gibi alternatif varlıklara yönelmesini destekliyor. Önümüzdeki günlerde 107.500 ve 110.000 dolar seviyeleri yeni direnç alanları olarak takip edilecek.