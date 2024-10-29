Son 24 saatte %4,1 oranında değer kazanan Bitcoin (BTC) 71.540 dolara dokundu. Bitcoin böylece son 4 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

CoinGecko verilerine göre 71.210 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin, 73.740 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden yalnızca %3,70 uzakta.

Bitcoin’deki yükselişle birlikte altcoin’ler de yönünü yukarıya çevirdi. sonuç olarak kripto para piyasasının toplam değeri %2,3 oranında artarak 2,512 trilyon doları aştı. Kripto para piyasasının toplam işlem hacmi son 24 saatte %89,41 oranında artarak 100,99 milyar dolara ulaştı.

Bitcoin (BTC) Neden Yükseliyor?

Yatırımcılar Bitcoin’deki yükselişin nedenlerini merak ediyor. CryptoQuant analistleri Bitcoin’deki son yükselişte Binance balinalarının önemli bir rol oynadığını belirledi. CryptoQuant analisti Mignolet, 14 Ekim’den bu yana Asya işlem saatlerinde aktif olan Binance balinalarının fiyatı yukarı çektiğine dikkat çekti.

Bu gelişmeler Coinbase Premium Gap (CPG) verilerini etkileyerek, Coinbase ve Binance fiyat farkını izleyen bu göstergenin negatif bir prim göstermesine neden oldu. Bu durum ABD talebinin düştüğüne işaret etmese de CPG’nin düşüşü, Binance balinalarının fiyat hareketinde ana etken olduğunu gözler önüne seriyor.

ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine yönelik ilgi de giderek artıyor. Geride bıraktığımız hafta ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri 3,34 milyar dolar değerinde 47.000 BTC’lik giriş kaydetti. Bu son 6 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. ABD’deki güçlü talebe rağmen analistler, fiyat hareketinin Binance balinalarından kaynaklandığını ve ABD piyasasının tam olarak Coinbase fiyatlarına yansımadığını gösteriyor.

Bitcoin’deki yükselişin diğer nedenleri arasında ABD Başkan adayı Donald Trump’ın seçim kampanyası boyunca Bitcoin ve kripto paralara verdiği destek, ABD’yi küresel bir kripto para merkezi yapma ve kripto para yanlısı düzenlemeler oluşturma taahhüdü yer alıyor. Öte yandan Elon Musk’ın yaptığı paylaşımlar, DOGE’deki yükselişleri tetikliyor. Dolayısıyla bu durum kripto para piyasasının geneline de olumlu yansıyor.

Mudrex CEO’su Edul Patel, Bitcoin için direnç seviyesinin 71.400 dolar, destek seviyesinin ise 67.900 dolar olduğunu belirtti. Opsiyon yatırımcıları, Kasım ayı sonuna kadar Bitcoin’in 80.000 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

Bitcoin’deki yükselişin diğer olası nedenleri arasında Fed’in olası faiz indirimine yönelik beklentiler de gösterilebilir.