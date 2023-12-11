Pazartesi günü Asya seansının açılmasıyla Bitcoin ve kripto paralarda çok sert düşüşler yaşandı. Peki Bitcoin neden düşüyor?

Bitcoin (BTC) yaklaşık 1 saat içerisinde neredeyse %5 oranında değer kaybetti ve 43.800 dolardan günün en düşük seviyesi 41.754 dolara geriledi. Bu düşüş 11 Aralık Pazartesi günü Asya seansı sırasında gerçekleşti.

Bu haberin hazırlandığı saat itibariyle Bitcoin (BTC) 42.221 dolardan işlem görüyordu ve bu da BTC’nin son bir haftalık zaman diliminde hala %1.88 oranında artıda olduğunu gösteriyor.

Bitcoin ve kripto paralardaki bu sert düşüş, Ekim ayından bu yana devam eden boğa koşusunun ardından geldi. Bitcoin, Ekim ayının ortalarından bu yana %65 oranında değer kazandı. O dönemde BTC 26.800 dolardan işlem görüyordu.

Küresel piyasalara ilişkin yorumlar yapan Kobeissi Letter platformu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bitcoin kesintisiz bir şekilde 8 haftayı yeşil renkte kapatmasının ardından rahat bir nefes aldı.

JUST IN: Bitcoin prices just fell over 5% in a matter of minutes, hitting as low as $41,500. After its eight straight green week, Bitcoin is finally taking a breather. Interestingly, the decline also comes at a time of low volume and liquidity. We have seen similar large… pic.twitter.com/CGcHvaEWcp — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) December 11, 2023

Bitcoin Neden Düşüyor?

Kripto para analitik platformu CryptoQuant tarafından 11 Aralık’ta yapılan açıklamada, Bitcoin’deki fiyat düzeltmesinden hangi metriklerde değişiklik yaşandığını hatırlattı.

CryptoQuant, stabilcoin’lerin arz oranının son iki yılın zirvesine ulaştığını bildirdi. Bu, piyasa katılımcılarının Bitcoin’i, stabilcoin’lerden çok daha fazla önemsediği ve BTC’ye yöneldiği anlamına geliyor.

Şu anda dolaşımdaki BTC arzının %50’sinden fazlası yani önemli bir bölümü kârda. Bu metrik daha önce yeni yerel zirveler veya tüm zamanların en yüksek seviyeleri için sinyal vermişti.

Öte yandan bu hafta ABD’den gelecek çok önemli haberler var. 12 Aralık’ta ABD’de enflasyon verileri, 13 Aralık’ta ise FOMC toplantısının ardından Kasım ayı faiz kararı açıklanacak.

Bununla birlikte Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararını 15 Aralık’ta açıklaması bekleniyor. Tüm bu gelişmeler Bitcoin (BTC) fiyatını yakından ilgilendiriyor. Türev platformu Greeks Live, tahminlerin büyük bir bölümünün Fed’in faiz artırma döngüsüne son vereceğini gösterdiğini ve tüm büyük varlık sınıflarının buna göre fiyatlandığını belirtiyor.

11 Aralık günü erken saatlerde yaşanan düşüşler sonucunda kripto para piyasasında yüz milyonlarca dolarlık kaldıraçlı işlemin tasfiyesiyle sonuçlandı. CoinGlass verilerine göre son 13 saatlik zaman diliminde 357 milyon dolar, son 24 saatlik zaman diliminde ise 409 milyon dolarlık işlem tasfiye edildi. Tasfiye edilen işlemlerin büyük bir kısmını uzun (long) pozisyonlar oluşturdu.