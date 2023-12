Pazartesi günü Asya seansının açılmasıyla Bitcoin ve kripto paralarda çok sert düşüşler yaşandı. Peki Bitcoin neden düşüyor?

Bitcoin (BTC) yaklaşık 1 saat içerisinde neredeyse %5 oranında değer kaybetti ve 43.800 dolardan günün en düşük seviyesi 41.754 dolara geriledi. Bu düşüş 11 Aralık Pazartesi günü Asya seansı sırasında gerçekleşti.

Bu haberin hazırlandığı saat itibariyle Bitcoin (BTC) 42.221 dolardan işlem görüyordu ve bu da BTC’nin son bir haftalık zaman diliminde hala %1.88 oranında artıda olduğunu gösteriyor.

Bitcoin ve kripto paralardaki bu sert düşüş, Ekim ayından bu yana devam eden boğa koşusunun ardından geldi. Bitcoin, Ekim ayının ortalarından bu yana %65 oranında değer kazandı. O dönemde BTC 26.800 dolardan işlem görüyordu.

Küresel piyasalara ilişkin yorumlar yapan Kobeissi Letter platformu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

JUST IN: Bitcoin prices just fell over 5% in a matter of minutes, hitting as low as $41,500.

After its eight straight green week, Bitcoin is finally taking a breather.

Interestingly, the decline also comes at a time of low volume and liquidity.

We have seen similar large… pic.twitter.com/CGcHvaEWcp

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) December 11, 2023