Orta Doğu’daki gerilimin tırmanması, kripto para piyasalarını sarsmaya devam ediyor. Bitcoin, 25 Mayıs’tan bu yana ilk kez 100 bin dolar seviyesinin altına inerek son 24 saatte yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti. Haftalık kayıp ise yüzde 5,5’i buldu.

Piyasadaki sert düşüş yalnızca Bitcoin’le sınırlı kalmadı. Altcoin’lerde de ciddi satışlar yaşanırken, toplamda yaklaşık 1 milyar dolar değerinde pozisyon tasfiye oldu. Verilere göre, yatırımcıların büyük bölümü kaldıraçlı işlemlerde likidite oldu.

Gelişmelerin fitilini ateşleyen olay ise ABD’nin İsrail-İran çatışmasına doğrudan müdahil olması oldu. ABD, dün erken saatlerde İran’daki üç nükleer hedefi vurdu. Söz konusu hamlenin ardından, İran Meclisi’nin Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasını onayladığına dair haberler yayıldı.

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Küresel petrol geçişinin önemli bir kısmının gerçekleştiği Hürmüz Boğazı’na yönelik bu hamle, petrol fiyatlarını aynı gün içinde yaklaşık yüzde 1 yükseltti. Enerji fiyatlarındaki artış, dünya genelinde enflasyon korkularını yeniden gündeme getirirken, yatırımcıların riskten kaçınma eğiliminde olduğu görülüyor.

Bitcoin’deki sert düşüş ve küresel piyasalardaki dalgalanma, kısa vadede yeni bir düzeltme dalgasının habercisi olabilir.