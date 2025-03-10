Bitcoin (BTC) haftalık bazda çift haneli oranda değer kaybetti.

Bitcoin boyunca 86.000 dolar bandında sabit kaldı ve piyasadaki fiyat dalgalanmaları önemli ölçüde azaldı. Ancak son birkaç saat içerisinde ayılar piyasanın kontrolünü ele geçirdi ve Bitcoin fiyatı 80.000 dolar bandına kadar geriledi.

Piyasadaki son düşüş dalgasıyla birlikte yaklaşık 220.000 yatırımcının kaldıraçlı işlemi tasfiye edildi. CoinGlass verileri tasfiye edilen işlemlerin toplam değerinin yaklaşık 620 milyon dolar olduğunu gösteriyor. Bu miktarın 240 milyon dolarlık kısmını Bitcoin (BTC), 108 milyon dolarlık kısmını Ethereum (ETH) ve 30 milyon dolarlık kısmını Ripple (XRP) oluşturuyor.

Tek işlemde gerçekleşen en büyük tasfiye 32,09 milyon dolarla Binance borsasındaki BTC/USDT paritesinde kaydedildi.

Lider kripto para biriminin 80.000 dolarla dip kaydettikten sonra toparlanarak 82.500 dolara kadar yükseldiğini de belirtmek gerekiyor. Bu toparlanmaya rağmen Bitcoin haftalık ve aylık bazda hala kırmızı renkte.

Bitcoin (BTC) Neden Düşüyor?

ABD’de Beyaz Saray’dan gelen önemli haberlere rağmen kripto para piyasasındaki düşüş trendinin devam etmesi piyasa katılımcılarını şaşırtıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 Mart Cuma günü Stratejik Kripto Rezervi oluşturulması için yürütme emri imzalamasına rağmen Bitcoin ve altcoin’lerdeki kan kaybı sürüyor. Singapur merkezli dijital varlık ticaret firması QCP Capital, son bir notunda, “Bu ani düşüş tepkisi, büyük olasılıkla kısa vadede Bitcoin alımları için gerçek bir bütçe ayrılmadığının farkına varılmasından kaynaklanıyor.” ifadelerini kullandı.

Trump’ın imzaladığı yürütme emri, Hazine ve Ticaret Bakanlıklarını ek Bitcoin edinmek için “bütçe-nötr” stratejiler geliştirmeye yönlendiriyor. Ancak doğrudan spot alımlar gerçekleştirmek için vergi mükelleflerinin fonlarını kullanılmasını içermiyor.

FalconX Araştırma Başkanı David Lawant’a göre, bu durum yatırımcıları olumsuz etkilemiş gibi görünüyor. Lawant, Cuma günü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bitcoin, açıklamanın hemen ardından yaklaşık %5 düşerek kayıpların bir kısmını telafi etti. Bu, ABD hükümetinin açık piyasadan kripto varlık alımına hemen başlamayacağına yönelik kısa vadeli beklentileri yansıtıyor.”

Yine de, bazı endüstri analistleri bu adımı Bitcoin’in kurumsal kabulü açısından önemli bir dönüm noktası olarak görüyor. Yürütme emri, Ethereum gibi altcoinleri içeren bir Dijital Varlık Stoku’ndan ayrı olarak bir Bitcoin Stratejik Rezervi oluşturuyor.

Bitcoin, Altcoin’lere Kıyasla Özel Muameleyi Hak Ediyor

Beyaz Saray’dan kıdemli bir yetkili, Başkan Donald Trump’ın Bitcoin’i kendi liginde gördüğü için özel bir stratejik rezerv oluşturduğunu belirtti. Yetkili, “Bitcoin bizim gözümüzde özeldir. En güvenli, en merkeziyetsiz ve bir ihraççısı yok. Bu nedenle özel muameleyi hak ediyor,” dedi.

Bu rezerv, cezai ve hukuki müsadere yoluyla ele geçirilen Bitcoin’lerle oluşturulacak, ancak ne kadarının tahsis edileceği henüz net değil.

Arkham Intelligence’e göre, ABD hükümetinin cüzdanlarında 16,1 milyar dolar değerinde yaklaşık 198.000 BTC bulunuyor. Bu Bitcoin’lerin büyük bir kısmı borsa hack’lerinin aydınlatılmasıyla ele geçirildi. Dolayısıyla olası bir iade durumunda Bitcoin’ler rezerv için kullanılmayabilir.

Emir ayrıca, Hazine’den rezervle ilgili yasal ve yatırım değerlendirmelerini 60 gün içinde gözden geçirmesini talep ediyor. Hazine ve Ticaret Bakanlıkları, federal bütçeyi etkilemeden veya vergi mükelleflerine maliyet getirmeden daha fazla Bitcoin edinmenin yollarını araştıracak.

Potansiyel çözümler arasında ABD altın rezervlerinin bir kısmının yeniden tahsisi veya Döviz İstikrar Fonu’na başvurulması yer alıyor.

Şimdi Sıra ABD Kongresi’nde

Şimdiki önemli soru, Kongre’nin uzun vadeli bir BTC edinme stratejisini resmileştirmek için harekete geçip geçmeyeceği. Bir yürütme emri politika belirlerken, yasama Bitcoin holdinglerini ABD finansal rezervlerinin daha kalıcı bir parçası haline getirebilir.

11 Mart’ta Senatör Cynthia Lummis ve Bitcoin Politikası Enstitüsü tarafından düzenlenecek olan “Bitcoin for America” etkinliği, yasama katılımına yönelik tartışmaları şekillendirmesi bekleniyor.

Bu arada, tüccarlar düzenleme konusunda daha fazla netlik talep ederken, Trump’ın ticaret tarifelerinin küresel piyasaları sarsması ve kripto dahil risk varlıklarını baskılaması gibi daha geniş etkileri de değerlendiriyor.