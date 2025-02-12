ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, Ocak ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verilerini açıkladı. Yıllık enflasyon oranı yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Bu gelişmenin ardından Bitcoin (BTC) fiyatı hızla düşüşe geçti ve 94.119 dolara kadar geriledi.

Bitcoin (BTC) Neden Bu Kadar Düştü?

Küresel piyasalarda, ABD’deki enflasyon oranının düşmeye devam edeceği beklentisi hakimdi. Ancak açıklanan rakamlar, ABD’de enflasyonun hala yüksek seyrettiğini gösterdi.

Çekirdek CPI (gıda ve enerji hariç enflasyon) yüzde 3,3 arttı. Beklentiler ise yüzde 3,1 seviyesindeydi. Genel enflasyon oranı yüzde 3’e yükseldi. Piyasa beklentisi yüzde 2,9’du.

Bu veriler, ABD’de enflasyonun beklenenden daha dirençli olduğunu ortaya koyarken, Bitcoin de anında tepki verdi. Fiyat, açıklama öncesinde 96.500 dolara kadar çıkmışken, dakikalar içinde 94.500 dolara geriledi.

Bu düşüş, Bitcoin’in şubat başında 92 bin doların altına sarktığı çöküşten sonraki en düşük seviyesine işaret ediyor. Kripto piyasaları, ABD ekonomisine dair gelişmelere karşı hassasiyetini korurken, yatırımcılar enflasyon verilerinin piyasalar üzerindeki etkisini yakından takip ediyor.

Bitcoin’de Düşüşün Diğer Nedenleri

Bitcoin’deki gerilemenin yalnızca enflasyon verileriyle sınırlı olmadığı görülüyor. Son 24 saatte yaşanan gelişmeler, piyasa üzerindeki baskıyı artırarak daha sert bir düşüşü tetikledi.

Bitcoin ETF Çıkışları Devam Ediyor: Bitcoin fiyatındaki düşüşün önemli nedenlerinden biri, yatırımcıların Bitcoin ETF’lerinden fon çekmeye devam etmesi oldu. 10 Şubat’ta yatırımcılar 186 milyon dolarlık Bitcoin ETF çıkışı gerçekleştirdi. Grayscale, Fidelity ve Invesco gibi büyük isimlerin başını çektiği çıkışlar, 11 Şubat’ta da devam etti ve 56,7 milyon dolar daha piyasadan çekildi. Bu eğilim, Bitcoin üzerindeki satış baskısını artırarak belirsizliği körüklüyor.

Likidasyonlar Satış Baskısını Artırdı: Piyasadaki düşüşe bağlı olarak, kaldıraçlı işlemler de ciddi likidasyonlarla karşı karşıya kaldı. Son 24 saatte 224 milyon dolarlık kripto pozisyonu likide edilirken, bunun 174 milyon doları long (yükseliş beklentili) pozisyonlardan geldi. En büyük likidasyon işlemi Bybit borsasında gerçekleşti ve 1,97 milyon dolarlık BTC/USDT pozisyonu tasfiye edildi.

Altcoin Piyasasında Sert Kayıplar: Bitcoin’deki düşüş, altcoin piyasasında daha büyük kayıplara yol açtı. Son iki haftada altcoin piyasasından 234 milyar dolar silindi. Ethereum, XRP ve Solana yüzde 5 ila 8 arasında düşüş yaşadı. Dogecoin, Shiba Inu ve Pepe gibi memecoin’ler yüzde 5 ila 10 arasında değer kaybetti.

Kripto piyasasında artan belirsizlikle birlikte yatırımcılar, enflasyon verileri, Bitcoin ETF çıkışları ve piyasa likidasyonu gibi faktörleri yakından takip etmeye devam ediyor.