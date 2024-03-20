Bitcoin (BTC) geride bıraktığımız hafta Perşembe günü 73.740 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi. Sonrasında 10.000 dolardan fazla değer kaybı yaşayan Bitcoin 60.910 dolar bandına kadar geriledi. Son 24 saatte %0,5 oranında değer kazanan BTC şu anda 63.595 dolar bandında işlem görüyor.

Geride bıraktığımız haftalarda birçok önde gelen analist ve uzman, Bitcoin’de fiyat düzeltmesinin yaklaştığına dair uyarılarda bulunuyordu. Hatta bazıları Bitcoin fiyatının blok ödülü yarılanması öncesinde “tehlike bölgesine” giriş yaptığını söyledi.

Kripto para analisti Rekt Capital 17 Mart’ta yaptığı açıklamada Bitcoin’in blok ödülü yarılanması öncesinde “tehlike bölgesine” gireceğini yazdı.

Tarihsel veriler, Bitcoin fiyatının blok ödülü yarılanmasından 2-4 hafta önce tehlike bölgesine giriş yaptığını gösteriyor. Bitcoin’in tehlike bölgesine girmesiyle 2020 yılında %20’lik düşüş, 2016 yılında ise %40’lık düşüş yaşanmıştı.

Bitcoin’de blok ödülü yarılanması önümüzdeki Nisan ayında gerçekleştirilecek ve halihazırda yaşanan son düşüşlerle birlikte Bitcoin yaklaşık %20 değer kaybederek son 15 günün en düşük seviyesine geriledi.

Biz de bu kapsamda ChatGPT’nin rakibi Perplexity’ye, Bitcoin’deki düşüşün nedenini ve gelecekteki olası senaryolar hakkındaki görüşlerini sormaya karar verdik.

Perplexity, Bitcoin’deki düşüşün en önemli nedenleri arasında kâr satışları ve yaklaşan FOMC toplantısı gösteriyor.

Bitcoin’deki Düşüşün Nedenleri

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) spot Bitcoin ETF’lerini onaylayacağına dair beklentiler sonucunda BTC fiyatı 2023 yılının ikinci yarısından itibaren kayda değer yükselişler yaşadı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 2024 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. 10 Ocak’ta onaylanan spot Bitcoin ETF’leri 11 Ocak’ta ABD borsalarında işlem görmeye başladı.

Bitcoin 2024 yılının başından bu yana yaklaşık %60’tan fazla değer kazandı. Sonuç olarak geride bıraktığımız hafta Bitcoin fiyatı 73.740 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

Perplexity’ye göre, mevcut fiyat düzeltmesi sırasında Bitcoin’deki düşüş trendinin ne kadar devam edeceğini belirlemek zor. Perplexity, Bitcoin’deki fiyat hareketliliklerinin aşağıdaki faktörlerden etkileneceğini söyledi:

Perplexity, Bitcoin’deki düşüşün en önemli nedeninin yatırımcıların ve madencilerin yaptığı kâr satışları olduğuna inanıyor. Perplexity’ye göre kâr satışı yapanlar arasında yıllardır Bitcoin’in 2021’deki yüksek seviyesine dönmesini bekleyen ve 30.000 doların altında işlem görürken Bitcoin satın alarak iki kattan daha fazla kâr eden yatırımcılar da var.

Perplexity’ye göre Bitcoin’deki düşüşün bir diğer nedeni de bugün gerçekleşecek FOMC toplantısının ardından yapılacak faiz kararı. Kısa bir süre içerisinde Fed, para politikasında büyük değişikliklere yol açabilecek olan yılın ikinci FOMC toplantısında bir araya gelecek. Tarihsel veriler, FOMC toplantılarının ve Fed’in faiz kararlarının BTC fiyatı üzerinde oldukça etkili olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte beklentiler, Fed’in tıpkı son birkaç FOMC toplantısında olduğu gibi yine faiz oranlarını arttırmayacağı yönünde.