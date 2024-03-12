ABD’den gelen Şubat ayı çekirdek TÜFE rakamlarının ardından Bitcoin (BTC) fiyatı düşüşe geçti.

Son bir saatte %1,52 oranında değer kaybeden lider kripto para birimi BTC 70.000 doların altına geriledi. BTC 12 Mart TSİ 20:28 itibariyle 69.291 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Düşüş, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun Şubat 2024 Tüketici Fiyat Endeksi rakamlarını açıklamasının ardından geldi. Verilerin açıklanmasının ardından birkaç yüz dolarlık artış yaşayan BTC sonrasında düşüşe geçti.

Çünkü ABD’de enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde geldi. Ancak genel gidişat enflasyon oranlarının sakinleştiğine işaret ediyor.

ABD’de çekirdek TÜFE verilerinin bir önceki aya kıyasla %0,3 oranında artacağı bekleniliyordu. Ancak ABD’de TÜFE verileri beklentilerin %0,1 üzerinde geldi ve %0,4 oranında arttı.

2023 yılının Şubat ayına kıyasla 2024 yılının Şubat ayında ABD’de enflasyon oranı %3,2 olarak açıklandı. Beklentiler, TÜFE verilerinin %3,1 olarak açıklanması yönündeydi.

ABD’de TÜFE verilerinin açıklanmasıyla kripto para piyasasında fiyat dalgalanmaları arttı. Son bir saatlik zaman diliminde kripto para piyasasının neredeyse tamamı kırmızıya büründü.

CoinGlass verilerine göre Bitcoin’in 70.000 doların altına gerilemesiyle kripto para piyasasında son bir saatte 101 milyon dolarlık işlem tasfiye edildi. Tasfiye edilen işlemlerin 86,68 milyon dolarlık önemli bir bölümünü long (uzun) pozisyonlar oluşturuyor.

Son 24 saatte ise kripto para piyasasında toplamda 350 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. Yine bu pozisyonların 258 milyon dolarlık önemli bir bölümünü long (uzun) pozisyonlar oluşturdu.