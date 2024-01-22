Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son birkaç haftadır oldukça kötü günler geçiriyor.

Son 24 saatlik zaman diliminde %2,30 oranında önemli bir düşüş daha yaşayan Bitcoin (BTC), 40.693 dolara kadar geriledi. Bu ayın başında yaşanan olumlu gelişmelere rağmen ayılar piyasadaki kontrolü ele geçirmiş gibi görünüyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) fiyatı son 24 saatlik zaman diliminde %4,4 oranında değer kaybetti. Bununla birlikte Bitcoin (BTC) fiyatı 11 Ocak’ta kaydettiği 49.000 dolar seviyesinden bu yana ise %16’yı aşkın oranda düşüş yaşadı.

Bitcoin (BTC) 40.000 dolarlık kritik destek bölgesine yaklaşıyor. Dolayısıyla bu durum, kripto para piyasasındaki fiyat düzeltmesinin daha da derinleşip derinleşmeyeceğine dair spekülasyonları tetikliyor.

Gelin Bitcoin (BTC) fiyatındaki düşüşün olası nedenlerine ve gelecekte yükseliş trendini tetikleyebilecek olası katalizörlere yakından bakalım.

ETF Onayı Haberle Sat Anlatısına Dönüştü

2013 yılından bu yana kripto para topluluğunun heyecanla beklediği spot Bitcoin ETF’leri nihayet 10 Ocak 2024 tarihinde onaylandı. SEC bu tarihte ABD’de 11 spot Bitcoin ETF’ine yeşil ışık yaktı.

2013 yılından bu yana spot Bitcoin ETF’leri konusunda yaşanan gelişmelere yakından bakmak için Spot Bitcoin ETF’lerinin Tarihi başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentiler oldukça yüksekti. Ancak onay süreci pek de kolay olmadı. İlk olarak 10 Ocak gününün ilk saatinde SEC’in Twitter hesabı hack’lendi. Dolandırıcılar bu hesaptan SEC’in spot Bitcoin ETF’lerini onayladığına dair bir paylaşım yayınladı. Çok geçmeden SEC Başkanı Gary Gensler, kurumun Twitter hesabının hack’lendiğini ve söz konusu paylaşımın gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Bu süreçte kripto para piyasasında milyonlarca dolarlı kaldıraçlı işlem tasfiye edildi.

10 Ocak tarihinde TSİ 23:40 sularında bu kez heyecanla beklenen açıklama geldi. SEC resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada 11 spot Bitcoin ETF’inin onaylandığını duyurdu. Fakat kısa bir süre sonra SEC, resmi duyurunun yer aldığı bağlantıyı kaldırdı, çünkü söz konusu duyuru işlem saatleri içerisinde yayınlanmıştı.

11 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’leri ABD borsalarında işlem görmeye başladı ve ciddi işlem hacmine ve işlem sayısına ulaştı. Bu gelişmenin ardından Bitcoin (BTC) fiyatı 49.000 doların üzerine yükselerek son 2 yılın en yüksek seviyesini kaydetti.

Ancak spot Bitcoin ETF’leri ikinci işlem gününde beklentilerin uzağında kaldı. ETF’lerle birlikte yaşanan sermaye girişleri satış baskısını hafifletemedi ve spot Bitcoin ETF’lerinin onayı bir “haberle sat” anlatısına dönüştü. Sonuç olarak geride bıraktığımız 11 gün içerisinde lider kripto para birimi yaklaşık 8.500 dolarlık değer kaybı yaşadı.

Kripto Para Piyasası Uzun Bir Süredir Düzeltmesiz İlerliyordu

Kripto para piyasası özellikle 2023 yılının ikinci yarısından bu yana spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair artan beklentiler sonucunda ciddi yükselişler yaşadı. Bu süreçte ise kayda değer bir fiyat düzeltmesi gerçekleşmedi.

Yukarıdaki grafikte de görülebileceği üzere Bitcoin (BTC) fiyatı 2023 yılının Ekim ayında 26.000 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Ekim ayı ile Ocak ayı arasında ise herhangi bir kayda değer fiyat düzeltmesi yaşamayan lider kripto para birimi 48.500 dolara kadar yükseldi. Bu da yaklaşık %86’lık önemli bir yükselişe denk geliyor.

Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi de bir süredir kripto para piyasasının aşırı yükseldiğinin sinyallerini veriyordu. Endeksin bir süredir “Aşırı Açgözlülük” bölgesinde yer alması bazı piyasa katılımcıları tarafından düşüş sinyali olarak yorumlandı. Sonuç olarak yaşanan düşüş, bu beklentileri ve Warren Buffett’ın “Başkaları açgözlü iken korkak olun, başkaları korkarken de açgözlü olun” sözünü haklı çıkardı.

Bununla birlikte 15 Ocak’ta Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi 3 aylık bir aranın ardından ilk kez “Nötr” bölgesine geriledi.

Kripto Paralar Ne Zaman Yükselişe Geçecek?

Son gelişmeler, kripto para piyasasında ayıların kontrolü ele geçirdiğini gösteriyor. Bununla birlikte birçok kişi, boğaların ne zaman geri döneceğini ve kripto para piyasasının ne zaman tekrar yükselişe geçeceğini merak ediyor.

Her ne kadar geleceği öngörmek imkansız olsa da Bitcoin’de blok ödülü yarılanması kapıda. Bitcoin tarihindeki dördüncü blok ödülü yarılanmasının bu yılın Nisan ayında gerçekleşeceği öngörülüyor. Bitcoin ağındaki blok ödüllerini yarı yarıya azaltacak bu gelişme, pek çok kişi tarafından boğa sezonu katalizörü olarak yorumlanıyor.

Tarihsel veriler, Bitcoin’in 2012, 2016 ve 2020 yıllarında gerçekleşen blok ödülü yarılanmalarının ardından kayda değer yükselişler yaşadığını gösteriyor.