SEC, 10 Ocak 2023 tarihinde ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine onay verdi. Ancak bu gelişmenin ardından kripto para piyasası düşüşe geçti.

Yatırımcılar kripto para piyasasındaki düşüşün nedenini merak ediyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Anthony Scaramucci’ye göre Bitcoin’de yaşanan yaklaşık 7 bin dolarlık sert düşüşün nedeni yatırımcıların Grayscale’ın ETF’inden çıkması.

Spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması belki de son 10 yılda kripto para topluluğunda en çok beklenen gelişmeydi. 10 Ocak Çarşamba günü SEC, spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakarak bir hayali gerçeğe dönüştürdü.

SEC’in spot Bitcoin ETF’lerini onaylamasının ardından 11 Ocak Perşembe günü 11 spot Bitcoin ETF’i ABD borsalarında işlem görmeye başladı. Spot Bitcoin ETF’leri ilk işlem gününde 4 milyar doların üzerinde işlem hacmine ulaştı. Bu gelişmenin ardından Bitcoin (BTC) fiyatı 49.000 dolara kadar yükseldi.

Ancak spot Bitcoin ETF’lerinin ikinci işlem gününde beklenen ilgiyi görmemesi sonucunda BTC fiyatı sert bir düşüş yaşayarak 49.000 dolardan 41.500 doların altına geriledi.

Bitcoin’deki Düşüşüm Nedeni Ne?

Bitcoin’in (BTC) 49.000 dolardan 41.500 doların altına gerilemesi yani yaklaşık 7.000 dolarlık düşüş yaşaması, geniş çapta kripto para piyasasını da olumsuz etkiledi ve piyasada bir düşüş trendi başladı.

Spot Bitcoin ETF’leri onaylanmadan önce uzmanlar, Bitcoin’in (BTC) halihazırda olası bir onayı fiyatlandırıp fiyatlandırmadığını tartışıyordu. Zira Bitcoin (BTC) 2023 yılında %150’nin üzerinde artış yaşadı. Bu kapsamda birçok isim spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentinin halihazırda fiyatlandığını ve olası bir onayın ardından BTC’nin düşüşe geçeceğini öngördü.

Şimdiye kadar bu öngörüler haklı çıkmış gibi görünüyor. Bununla birlikte 2023 yılının Ağustos ayında da benzer bir gelişme yaşandı. Avrupa’nın ilk spot Bitcoin ETF’si Euronext Amsterdam’da piyasaya sürüldü ve BTC’nin fiyatı ilk birkaç gün içinde 1.500 dolar düştü.

Öte yandan SEC, 2021 yılının son döneminde birkaç spot Bitcoin ETF’ine yeşil ışık yakmıştı ve benzer şekilde onayın ardından takip eden aylarda Bitcoin (BTC) fiyatında düşüş yaşandı.

Bitcoin’deki Düşüşün Nedeni Grayscale mı?

Perşembe günü ETF’ler piyasaya sürüldükten sonra, hacimler 4 milyar doların üzerine çıktı. Bu süreçte dikkatlerin büyük bir bölümünü Bitcoin Trust fonunu spot Bitcoin ETF’ine dönüştüren Grayscale çekti. SkyBridge Capital’in kurucusu Anthony Scaramucci’nin bu düşüşün ana nedeninin Grayscale olabileceğini iddia etti.

Anthony Scaramucci konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Grayscale’de çok fazla satış var gibi görünüyor. Grayscale’in %1,5 gibi ortalamanın üzerindeki ücretleri göz önüne alındığında bunun anlaşılabilir. Referans olması açısından, Grayscale’ın çoğu rakibi %0,25 ile %0,4 arasında bir ücret sunuyor.

10 yıldan uzun bir süre önce piyasaya sürülen Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) fonunun yönetim altındaki varlıklar (AUM) 28 milyar doların üzerinde. Diğer spot Bitcoin ETF başvurularıyla birlikte Grayscale’ın GBTC fonunu spot Bitcoin ETF’ine dönüştürme başvurusu da kabul edildi. Grayscale ilk işlem gününde 4 milyar dolarlık işlem hacminin 2,3 milyar dolarlık önemli bir bölümünü oluşturdu.

Anthony Scaramucci, bu düşüşün spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasıyla birlikte iflas eden FTX’in mal boşaltması olabileceğini iddia etti. Scaramucci, bu satış baskısının önümüzdeki 6 gün içerisinde tamamlanacağını öngörüyor.